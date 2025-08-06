北醫楓杏盡心服務菊島居民 堅持15年

北醫楓杏醫療服務隊結束19天澎湖服務之旅，搭乘澎湖輪離開。（北醫楓杏醫療服務隊提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（6）日北醫楓杏結束在菊島長達19天的服務，搭乘澎湖輪離澎；今（2025）年楓杏澎湖醫療隊延續15年來的堅持，透過義診及家庭訪視關懷澎湖居民的身體健康，為此次醫療服務畫下了完美的句點。

楓杏澎湖醫療服務隊不僅邀請各個科別的醫師、牙醫師、物理治療師、職能治療師、藥師、營養師、護理師等醫護人員在澎湖地區持續深入各村落進行義診，更透過家庭訪視，更貼近地了解居民的需求。

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在服務過程中，當遇到行動不便的居民有醫療需求時，隊伍會聯合義診站開啟行動醫療門診服務。醫師攜帶專業的醫療資源和設備，如手持超音波、輔具維修、眼底鏡等，直接進入居民家中進行量測和看診，突破了地域關係和身體狀況對接受醫療服務的限制，將醫療資源和溫暖關懷帶給更多需要幫助的人。

另外今年北醫楓杏更從健康關懷走向全人關懷，經馬公市長黃健忠邀請走入市區的日照機構，用簡單的衛教小遊戲及活動陪伴長者及身心障礙者；另外，更在義診站增設了大愛手的服務，期待用手心的溫度，降低居民的惶恐及不安。回首過去15年在澎湖服務的日子，一路上是因為有各界愛心才能順利完成每一次的服務。

澎湖縣長陳光復及副縣長林皆興8月4日更舉辦感恩服務餐會，以表達對所有醫護人員及澎湖在地在地單位的感謝。感謝各界愛心人士對澎湖醫療服務的支持與協助，更感謝所有醫護人員、北醫師生及服務員們連續15年來照顧澎湖居民不遺餘力。

北醫楓杏醫療服務隊15年抵澎服務，澎湖縣政府舉辦感恩餐會。（澎湖縣政府提供）

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