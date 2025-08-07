甲狀腺結節患者呼吸不順憂開胸疼痛 醫喉嚨處切一刀移除腫塊

聯新國際醫院醫師林晏甥提醒，一旦發現甲狀腺結節，即使經檢查確認為良性，也應持續定期追蹤。（聯新國際醫院提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕甲狀腺結節是甲狀腺內部形成的異常組織腫塊，台灣成人盛行率高達40%以上，1位約60歲的男性長期有胸悶與呼吸不順的困擾，平躺時感覺吸不到空氣，原被評估需切開胸骨才能切除，但患者擔憂術後疼痛影響生活，甲狀腺外科醫師評估結節未超過氣管分叉處，無須切開胸骨，僅透過前頸部切口完整移除腫塊，病患術後第２天就出院，改善胸悶與平躺呼吸困難症狀。

該男患者在醫院透過胸部X光檢查發現氣管右側有疑似腫塊陰影，並造成局部氣管偏移中線，電腦斷層掃描發現1顆由甲狀腺右葉一路延伸到胸腔內，約為9×5公分如鵝蛋般大小的腫大結節，已明顯壓迫氣管，經轉診至聯新國際醫院門診，甲狀腺外科醫師林晏甥評估結節並未超過氣管分叉處，無須切開胸骨。



甲狀腺結節胸部X光及電腦斷層照。（聯新國際醫院提供）

林晏甥表示，一般良性且無壓迫症狀的甲狀腺結節，主要是以超音波與細針穿刺細胞學檢查，因胸骨後甲狀腺結節腫大位在胸腔內難以用超音波偵測，因此常在有壓迫症狀時才被發現。常見症狀有呼吸困難、吞咽異物感、聲音嘶啞、慢性咳嗽或喘鳴聲。

林晏甥指出，一旦有這些症狀，應儘早就醫檢查，可經胸部X光及電腦斷層檢查確定診斷。對於胸骨後甲狀腺結節腫大的首選治療方式仍為手術，不僅能緩解壓迫、改善症狀，也能降低惡性變化風險。

林晏甥說，甲狀腺結節目前尚無預防方法，提醒民眾可於日常梳妝或洗臉時透過鏡子觀察頸部是否有單側腫大，或透過年度健康檢查加入頸部超音波檢查，提早發現異常。一旦發現結節，即使經檢查確認為良性，也應持續定期追蹤。若出現聲音沙啞或是吃流質的食物容易嗆咳等異常，應提高警覺，及早就醫。

