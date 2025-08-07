自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

安南等4區登革熱蠢蠢欲動 台南出動無人機防堵

2025/08/07 10:31

南市出動無人機進行高空巡查，發現多處頂樓水搭蓋吹落及積水，立即改善處理。（南市登防中心提供）

南市出動無人機進行高空巡查，發現多處頂樓水搭蓋吹落及積水，立即改善處理。（南市登防中心提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南連日豪雨過後，登革熱疫情也蠢蠢欲動。根據南市登革熱防治中心誘卵桶監測統計，第31週平均陽性率36.68％，比去年同期20.39%，大增8成，當中以仁德區、安南區、安平區及中西區病蚊媒指數較高，共有121個里陽性率超過40％，更是不容輕忽。

南市登防中心表示，豪雨後造成部分區域積水成災，而夏季氣候高溫炎熱，最適合病媒蚊生長，加上南市部分行政區家戶屋頂因風災受損，暫時以大型帆布覆蓋屋頂或大型物品，而大型帆布容易產生皺摺及凹陷處，下雨後就容易積水，若沒有及時處理，即成為孳生源繁殖的溫床，請民眾不可掉以輕心。

針對近期風災受損較嚴重區域，南市利用無人機進行高空巡查，以防堵登革熱疫情。（南市登防中心提供）

針對近期風災受損較嚴重區域，南市利用無人機進行高空巡查，以防堵登革熱疫情。（南市登防中心提供）

登防中心表示，該中心與消防局合作，自今年8月1日起，推動「無人機巡查登革熱防治計畫」，運用現今科技設備無人機進行高空巡查，針對近期風災及雨災受損較嚴重區域優先巡查，包括佳里、七股、麻豆、西港、後壁、柳營等區域。巡查重點有高處屋頂、天溝、水塔等有無積水，截至8月6日巡查發現主要樣態為18處頂樓水搭蓋吹落及10處頂樓積水，立即改善處理。

登防中心提醒市民，雨後1週內應立即進行居家戶內外巡檢，落實「巡、倒、清、刷」4步驟，防範登革熱疫情於社區擴散。目前逢暑假出國高峰，國內境外移入病例持續增加，社區登革熱風險上升，民眾安排假期出國旅遊、工作及返鄉探親時，請於出國前，先清除居家環境的孳生源及積水處；旅遊時，務必加強個人自主防蚊措施。

