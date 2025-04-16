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6旬婦3期低位直腸癌 醫採「完全術前放化療」保住肛門
〔記者王俊忠／台南報導〕67歲林女士之前接受癌篩時，發現糞便潛血呈陽性反應，因無症狀未留意，直到近1年前出現血便才就醫，大腸鏡檢查確診是3期「低位直腸癌」，腫瘤距離肛門僅3公分，傳統手術常會切除肛門、做人工肛門造口，會永久失禁。成大醫院醫師評估做「完全術前放化療」，有機會保留肛門，林婦決定接受此術式，治療後已歷16個月，未見復發跡象。
成大醫院大腸直腸外科醫師詹仁豪指出，完全術前放化療（TNT）是1種新興的直腸癌治療策略，在做手術前整合同步放化療與全身性化療。有研究顯示，透過這種方式，術前腫瘤控制效果顯著提高，甚至能增加腫瘤完全消退的機率，使部分患者無需動手術切除癌瘤。林婦接受完全術前放化療，包括28天同步放射線合併化學治療、與12次化療，後續追蹤顯示腫瘤完全消失，持續追蹤。
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TNT治療的優勢包括促進腫瘤退縮、提高器官保存率、改善病人治療依從性與整體預後。目前已有多樣化的治療方案可因應不同患者需求，包括誘導化療或鞏固化療，以及長程或短程的放化療組合。
詹仁豪說，近年臨床研究也展現重要成果，包括病理完全緩解率：接受TNT的患者腫瘤完全消失為28%至38%；存活率：據臨床試驗，TNT治療患者的3年無病生存率約78%、局部復發無病生存率超過85%；器官保存率：腫瘤完全或接近完全緩解的患者，器官保存率達60%至70%，大幅降低永久性結腸造口的需求；治療依從性：TNT療法的完成率顯著提升，依從性達到90%以上，高於傳統分步療法。
詹仁豪表示，預防大腸直腸癌很重要的糞便潛血檢查，如篩檢出陽性，做大腸鏡檢查約有5％能發現癌症，其中4成有瘜肉，發現有瘜肉就切除；癌症若是早期癌，如第1期癌5年存活率可達9成，早期治療會有較好預後。建議一般民眾從45歲到75歲、有家族病史者提前到40歲至44歲，即可接受每2年1次的公費糞便潛血檢查，一旦發現陽性反應，即做大腸鏡檢查，能有效對抗大腸直腸癌作祟；此外，在飲食上，避免菸、酒與高油脂食物、燒烤、減少紅肉攝取，也有助於預防大腸癌。
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