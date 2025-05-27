健康網》營養師提醒選錯油 可能正默默「養大癌細胞」

營養學者洪泰雄提醒，最好要注意每天吃進的油，如果選錯了，不只是變胖的問題，還可能正在默默「養大癌細胞」；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道每天吃進的油是什麼嗎？營養學者洪泰雄提醒，最好要注意每天吃進的油，如果選錯了，不只是變胖的問題，還可能正在默默「養大癌細胞」而不自知。選對油，就像選對人生方向，讓身體變得更健康。

平常吃的油，如果選錯，會影響膽固醇平衡。洪泰雄在臉書發文指出，根據新研究，在某些動物實驗中發現，過量攝取 Omega-6 脂肪酸，例如，葵花油、玉米油、大豆油，不僅會刺激身體內的 mTORC1 訊號路徑，推動癌細胞增長，還會降低「好膽固醇」（HDL），同時增加「壞膽固醇」（LDL）。這樣的雙重影響，讓 Omega-6 受到關注 。

請繼續往下閱讀...

因此，洪泰雄提供生活中的3個選油的實用建議：

1.別再過度依賴精緻植物油

這些油不僅 Omega-6 含量高，還會干擾膽固醇平衡，影響心血管健康。

2.選用好油脂替代

用橄欖油、苦茶油這類健康油脂取代，能幫助維持膽固醇的良好平衡。

3.多補充 Omega-3 來平衡

每天吃點亞麻仁籽、胡桃或深海魚，能幫助減少發炎，提升好膽固醇。

洪泰雄補充說，油的選擇不是小事，它影響的不僅是體重，還有整體健康。

營養學者洪泰雄表示，每天吃點亞麻仁籽、胡桃，能幫助減少發炎，提升好膽固醇；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法