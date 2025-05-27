自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》營養師提醒選錯油 可能正默默「養大癌細胞」

2025/05/27 08:32

營養學者洪泰雄提醒，最好要注意每天吃進的油，如果選錯了，不只是變胖的問題，還可能正在默默「養大癌細胞」；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄提醒，最好要注意每天吃進的油，如果選錯了，不只是變胖的問題，還可能正在默默「養大癌細胞」；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道每天吃進的油是什麼嗎？營養學者洪泰雄提醒，最好要注意每天吃進的油，如果選錯了，不只是變胖的問題，還可能正在默默「養大癌細胞」而不自知。選對油，就像選對人生方向，讓身體變得更健康。

平常吃的油，如果選錯，會影響膽固醇平衡。洪泰雄在臉書發文指出，根據新研究，在某些動物實驗中發現，過量攝取 Omega-6 脂肪酸，例如，葵花油、玉米油、大豆油，不僅會刺激身體內的 mTORC1 訊號路徑，推動癌細胞增長，還會降低「好膽固醇」（HDL），同時增加「壞膽固醇」（LDL）。這樣的雙重影響，讓 Omega-6 受到關注 。

因此，洪泰雄提供生活中的3個選油的實用建議：

1.別再過度依賴精緻植物油

這些油不僅 Omega-6 含量高，還會干擾膽固醇平衡，影響心血管健康。

2.選用好油脂替代

用橄欖油、苦茶油這類健康油脂取代，能幫助維持膽固醇的良好平衡。

3.多補充 Omega-3 來平衡

每天吃點亞麻仁籽、胡桃或深海魚，能幫助減少發炎，提升好膽固醇。

洪泰雄補充說，油的選擇不是小事，它影響的不僅是體重，還有整體健康。

營養學者洪泰雄表示，每天吃點亞麻仁籽、胡桃，能幫助減少發炎，提升好膽固醇；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養學者洪泰雄表示，每天吃點亞麻仁籽、胡桃，能幫助減少發炎，提升好膽固醇；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中