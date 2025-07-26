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防堵登革熱 高雄雨後加強稽查市場、空屋、空地

2025/07/26 16:11

環保局人員加強稽查，防堵登革熱。（高市府提供）

環保局人員加強稽查，防堵登革熱。（高市府提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市近來降雨過後，登革熱防疫進入關鍵期，環保局加強稽查市場、空屋、空地，避免形成防疫破口，提醒民眾巡視居家風險熱點，花盆底部、水桶容器、廢輪胎、屋簷及排水口，加強清除雨後積水，全力防堵登革熱。

環保局根據歷年數據顯示，大雨發生過後2至3週內，病媒蚊密度將快速攀升，環保局針對公園、市場及周邊區域，進行專案巡檢與清除積水容器，查獲陽性容器與陽性水溝已先行投藥防治，並通知權管單位加強巡查。

高雄雨後清除孳生源，防堵登革熱。（高市府提供）

高雄雨後清除孳生源，防堵登革熱。（高市府提供）

市長陳其邁也於市政會議提及，過往多起登革熱疫情擴散與市場環境密切相關，市場多處屋簷與屋頂常為蚊蟲孳生熱點，市府團隊應協助市場加強清潔及巡查；另空屋、空地管理不易，可能成為防疫破口，請各區針對社區內空屋、空地，進行主動式稽查與管理，降低病媒蚊密度，守護民眾健康安全。

環保局表示，今年不論孳生源巡檢或側溝清疏消毒量能雖均較往年提升，但市容維護仍須民眾與社區共同參與，清除孳生源才是防治登革熱最有效防疫方式；民眾最常見也最容易忽略陽性容器，如桶、缸、盆、甕類，占全部積水容器62%，為最主要孳生源，務必加強巡查及適當清理。

環保局也因應開學提早做準備，下個月針對學校全面專案稽查，各校也將啟動孳生源清除及各種防疫措施。環保局說，民眾居家範圍被查獲病媒蚊孑孓孳生，將依違反廢棄物清理法裁罰1200元至6000元，請民眾與政府齊心落實「巡倒清刷」，打造清潔、健康、無蚊的生活環境。

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