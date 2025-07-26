自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》黃疸出現5警訊 醫囑體重直線下滑速就醫

2025/07/26 13:56

新生兒在出生後2至3天時皮膚開始變黃，有時候會被告知是「新生兒黃疸」，須以照光治療，大人出現黃疸要注意身體警訊。（資料照）

新生兒在出生後2至3天時皮膚開始變黃，有時候會被告知是「新生兒黃疸」，須以照光治療，大人出現黃疸要注意身體警訊。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕7月28日是世界肝炎日，醫界再呼籲，若出現黃疸，可能是身體健康亮紅燈！台北市立聯合醫院仁愛院區消化內科主治醫師王璞指出，黃疸在臨床上不是一種單一疾病，而是一種由膽紅素異常累積所導致的臨床症狀，當皮膚、眼白甚至尿液出現明顯發黃時，就必須提高警覺，若體重也直線下滑，不要遲疑，儘速就醫！

王璞說，膽紅素是紅血球分解後產生的黃色色素，正常應由肝臟代謝、透過膽汁排出體外。當肝臟代謝系統異常、或膽汁排出受阻時，膽紅素便會滯留在血液中，引發黃疸。依其病發位置與機轉，可分成：溶血性黃疸（肝前性）、肝細胞性黃疸（肝性）、阻塞性黃疸（肝後性）。

黃疸出現5大警訊：

眼白變黃：比皮膚變黃更早出現。
皮膚泛黃：從臉部擴散至身體四肢。
尿色如紅茶：表示膽紅素經由尿液排出。
糞便變淺色：代表膽汁無法進入腸道。
皮膚搔癢：特別見於阻塞性黃疸，膽鹽刺激皮膚神經。

醫療院所檢查項目：

血液檢查：總膽紅素、直接與間接膽紅素、肝功能、膽鹼酯酶、凝血功能等。
影像檢查：腹部超音波、電腦斷層、核磁共振，以判斷是否有膽道阻塞或腫瘤。
病毒檢測：如 B 型或 C 型肝炎病毒。
特殊檢查：必要時可做內視鏡逆行性膽胰管攝影或肝臟穿刺切片。

出現以下任一情形，請即刻就醫：

● 黃疸迅速惡化或合併高燒。
● 意識改變或嗜睡。
● 持續腹痛、體重急遽下降。
● 黑便或吐血（可能與肝硬化有關）。
● 癌症家族史或近期檢查異常。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中