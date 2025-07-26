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健康網》黃疸出現5警訊 醫囑體重直線下滑速就醫
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕7月28日是世界肝炎日，醫界再呼籲，若出現黃疸，可能是身體健康亮紅燈！台北市立聯合醫院仁愛院區消化內科主治醫師王璞指出，黃疸在臨床上不是一種單一疾病，而是一種由膽紅素異常累積所導致的臨床症狀，當皮膚、眼白甚至尿液出現明顯發黃時，就必須提高警覺，若體重也直線下滑，不要遲疑，儘速就醫！
王璞說，膽紅素是紅血球分解後產生的黃色色素，正常應由肝臟代謝、透過膽汁排出體外。當肝臟代謝系統異常、或膽汁排出受阻時，膽紅素便會滯留在血液中，引發黃疸。依其病發位置與機轉，可分成：溶血性黃疸（肝前性）、肝細胞性黃疸（肝性）、阻塞性黃疸（肝後性）。
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黃疸出現5大警訊：
●眼白變黃：比皮膚變黃更早出現。
●皮膚泛黃：從臉部擴散至身體四肢。
●尿色如紅茶：表示膽紅素經由尿液排出。
●糞便變淺色：代表膽汁無法進入腸道。
●皮膚搔癢：特別見於阻塞性黃疸，膽鹽刺激皮膚神經。
醫療院所檢查項目：
● 血液檢查：總膽紅素、直接與間接膽紅素、肝功能、膽鹼酯酶、凝血功能等。
● 影像檢查：腹部超音波、電腦斷層、核磁共振，以判斷是否有膽道阻塞或腫瘤。
● 病毒檢測：如 B 型或 C 型肝炎病毒。
● 特殊檢查：必要時可做內視鏡逆行性膽胰管攝影或肝臟穿刺切片。
出現以下任一情形，請即刻就醫：
● 黃疸迅速惡化或合併高燒。
● 意識改變或嗜睡。
● 持續腹痛、體重急遽下降。
● 黑便或吐血（可能與肝硬化有關）。
● 癌症家族史或近期檢查異常。
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