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BMI異常比逾7成 高雄原民區大肚腩不少
〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局分析轄內原民區包括內桃源、那瑪夏及茂林等3個衛生所，去年所做的原住民門診健檢數據，發現BMI≧24異常比例達78.7％，量測腰圍男性大於90公分以上、女性大於80公分以上，異常率達74％，高血壓、糖尿病等代謝症候群相關疾病位列三區門診前3名，也是十大死亡原因，凸顯相關防治工作的迫切性。
衛生局強調，轄內3原民區衛生所將持續透過篩檢，收案追蹤符合代謝症候群個案，媒合營養師給與個別飲食指導、轉介參與運動班，或轉介至部落健康營造中心參與健康促進活動。
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此外，針對BMI≧24或腰圍、血壓、血糖、血脂異常原民，今年2至10月，在3個原民區衛生所開辦運動班，並在6家部落健康營造中心開辦減重運動班，目前共有287人報名參加，並已陸續開班，全部課程預計至今年10月底結束。
課程內容包含實體、線上運動指導，另有營養師針對原民在地食材或個人飲食給予專門建議，透過課程學習正確及健康飲食，互相支持與陪伴以達控制體重、增進健康目的。
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