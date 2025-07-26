自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

BMI異常比逾7成 高雄原民區大肚腩不少

2025/07/26 14:22

BMI異常比例逾7成，高雄原民區推減重運動班助健康管理。（高市衛生局提供）

BMI異常比例逾7成，高雄原民區推減重運動班助健康管理。（高市衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局分析轄內原民區包括內桃源、那瑪夏及茂林等3個衛生所，去年所做的原住民門診健檢數據，發現BMI≧24異常比例達78.7％，量測腰圍男性大於90公分以上、女性大於80公分以上，異常率達74％，高血壓、糖尿病等代謝症候群相關疾病位列三區門診前3名，也是十大死亡原因，凸顯相關防治工作的迫切性。

衛生局強調，轄內3原民區衛生所將持續透過篩檢，收案追蹤符合代謝症候群個案，媒合營養師給與個別飲食指導、轉介參與運動班，或轉介至部落健康營造中心參與健康促進活動。

此外，針對BMI≧24或腰圍、血壓、血糖、血脂異常原民，今年2至10月，在3個原民區衛生所開辦運動班，並在6家部落健康營造中心開辦減重運動班，目前共有287人報名參加，並已陸續開班，全部課程預計至今年10月底結束。

課程內容包含實體、線上運動指導，另有營養師針對原民在地食材或個人飲食給予專門建議，透過課程學習正確及健康飲食，互相支持與陪伴以達控制體重、增進健康目的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中