健康網》防失智免1萬步！ 研究：日行7千步死亡率降4成

醫師表示，據國外最新研究，每天只要走7000步，可讓死亡率大幅下降，大腦也能保持活力，遠離失智症等疾病風險，有益健康；情境照。（圖取自freepik）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你一定聽過「每天步行1萬步護健康」，但最新事實是，不用走到腿軟其實更健康！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，根據《刺胳針》最新發表研究指出，每天只要走7000步，就能讓全因死亡率大幅下降47%，還能讓大腦保持活力，遠離罹患失智症等疾病風險。此外，研究並發現，雖然超過7000步健康效益會繼續增加，但幅度趨於平緩。因此，7000步可說是健康效益的「黃金數字」。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，根據刊登在國際頂尖醫學期刊《刺胳針·公共衛生》（Lancet Public Health）的最新研究報告，每天只要踏出7千步，就能讓全因死亡率大幅下降47%。這項研究可不是隨便說說，而是匯集了多達57項大規模研究的超級數據庫，分析走路步數與各種健康指標之間的驚人關聯。

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天天步行 7大健康威脅風險均降低

黃軒指出，據研究分析，日行7千步會對健康帶來以下正面影響：

●全因死亡率：死亡率驟降 47%，這意味著，如果你能每天堅持7千步，距離那些「不測風雲」的風險就遠離了將近一半。

●心血管疾病：發病率狂降 25%，死亡率更是跟著全因死亡率一同下降 47%。心臟病、中風等健康殺手，將不再那麼具威脅性。

●失智症：風險降低 38%，讓你的大腦保持活力，遠離記憶力衰退的惡夢。

●癌症死亡率：風險減少 37%，讓罹患癌症的風險降低，為你的生命多添一份保障。

●憂鬱症：風險降低 22%，走路不僅能鍛鍊身體，還能提升心情，甩開憂鬱

●跌倒風險：減少 28%，尤其對於中老年人，這項數據意義重大，能有效預防意外。

●第二型糖尿病：風險降低 14%，對於血糖不穩定的人來說，這無疑是一大福音。

你可能會想，那麼是不是走越多越好？黃軒說，研究發現，雖然走超過7000步後，健康效益仍會繼續增加，但增加幅度會趨於平緩，這也說明7000步是健康效益的黃金數字。若換算一下，1萬步大約是6.5到7公里，7000步大約是4.5到4.9公里，這段距離對許多人來說並非遙不可及，也是最容易達到且最易堅持的健康投資。

日常生活實踐7千步 簡單5撇步

黃軒進一步表示，了解7千步的重要性，以下推薦5個生活超實用的實踐方式，讓你輕鬆將步行融入日常生活中：

1.提早一站下車：搭乘大眾運輸時，不妨提早一站下車，享受步行到目的地的樂趣。

2.電話會議邊走邊開：利用手機接聽電話會議時，別再坐在椅子上，不妨拿起手機邊聽邊在辦公室或家中走動。

3.捨棄電梯爬樓梯：只要有樓梯的地方，建議果斷放棄搭乘電梯。多爬幾次樓梯，你會發現步數迅速累積。

醫師說，想要達到日行7000步，日常生活除可提早一站下車外，也建議放棄搭乘電梯，多爬樓梯，養成走路習慣；情境照。（圖取自freepik）



4.把走路融入習慣：聽Podcast、打電話、回語音訊息時，試著邊走邊做，讓走路變成生活中的一部分。

5.善用零碎時間步行：中午外出買咖啡或晚餐後到社區散步，這些零碎時間都是累積步數的好機會。

黃軒強調，別再盲目追求「日行萬步」，從今天開始，不妨將目標設定為每天7000步，這不僅是最科學、最省力的健康投資，更能為你的生命品質帶來質的提升。

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