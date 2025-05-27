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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》血清素不只帶來好心情！ 增強免疫助抗癌也靠它

2025/05/27 09:28

醫師指出，據國外研究，血清素不僅可調節心情，還能讓T細胞發揮功效抗癌。建議早晨出門曬太陽、飯後動一動等，有助提升血清素；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，據國外研究，血清素不僅可調節心情，還能讓T細胞發揮功效抗癌。建議早晨出門曬太陽、飯後動一動等，有助提升血清素；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心情好不只帶來快樂感受，其實也會讓身體健康。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述1項國外研究發現，血清素不僅可調節心情，人體最重要的免疫戰士「T細胞」也需要它的支援，使用「快樂的化學物質」當作燃料，才能發揮功效對抗癌細胞。建議日常生活可養成早晨出門曬太陽、飯後動一動等習慣，有助提升血清素。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文表示，經常聽人說：「心情好，身體就好」、「負面情緒多的人較容易罹癌」，這些說法可不是空穴來風，現在真的出現科學根據了。2025年期刊《Cell》研究發現，「快樂的化學物質」血清素原來不只是維持好心情需要它，人體內最強的免疫戰士CD8殺手T細胞，也必須依靠它打仗。

T細胞的抗癌作戰燃料

張家銘指出，T細胞就像人體中的特警部隊，專門負責殺病毒、清除癌細胞。但在腫瘤微環境中，T細胞的處境其實非常艱難，如同在敵營裡孤軍奮戰。此時，身體運用「快樂的化學物質」當燃料，血清素就是它們能不能撐下去的重要關鍵，當免疫細胞少了血清素，就如同斷電一樣沒力。

張家銘說，另一個問題是，T細胞會大量表現一種叫做「血清素轉運蛋白（SERT）」的物質，把可用的血清素全都吸收回去再分解掉；導致免疫細胞原本要發揮作用，卻被自己牽絆；本來可攻擊癌細胞，結果變得溫吞無力。研究團隊把熟悉的抗憂鬱藥，如：Prozac、Celexa拿來做實驗，結果發現，抗憂鬱藥不僅可改善人們心情，也能把T細胞的煞車解除，讓免疫系統重新充滿火力，再度強大起來。

張家銘提及，上述研究中的老鼠不僅腫瘤縮小，T細胞數量變多，裡面的干擾素（IFN-γ）、穿孔素（Perforin）也都飆升，等於整個免疫系統終於全力攻擊癌細胞。這不只是「老藥新用」，而是身心一體的證明：當穩定情緒的情況下，也有助免疫系統補足戰力。換個角度思考，當情緒低落時，不只是因為壓力大，也可能是身體缺血清素，導致免疫系統也累了，無法發揮正常作用。

不靠藥物提升血清素5習慣

想要提升血清素，不靠藥物應該怎麼做？張家銘說，其實血清素沒有那麼難培養，它就在我們每天的生活中；建議可以從以下5個簡單的生活習慣開始：

●早上出門曬曬太陽：15分鐘的陽光，就能刺激血清素生成。

●飯後散步或者跳跳舞：讓身體動起來，腦袋也會跟著快樂起來。

●攝取色胺酸的食物：例如：香蕉、堅果、乳酪、豆腐等，都是天然血清素原料。

醫師表示，日常飲食可多攝取香蕉、堅果、乳酪、豆腐等，這些食物富含色胺酸，也是天然血清素原料；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，日常飲食可多攝取香蕉、堅果、乳酪、豆腐等，這些食物富含色胺酸，也是天然血清素原料；示意圖。（圖取自freepik）

●和友人說說話、笑一笑：人際連結也能讓血清素自然上升。

●讓情緒有出口：遇事不壓抑、不逞強，有時說出來就是最好的補給。

張家銘強調，真正的治癒，不只是殺掉癌細胞，而是找回自己與身體的連結。情緒低落時，不要只責怪自己太脆弱；那可能也是身體在求救。學會照顧自己的情緒、營養、生活節奏，其實也等於幫助免疫細胞重新充電。

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