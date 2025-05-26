自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

花蓮男車禍重傷中西合療成功搶命 門諾慶重生祝福

2025/05/26 16:27

花蓮門諾醫院特別為車禍重生的王姓男子（第一排右三）舉行重生會。（門諾醫院提供）

花蓮門諾醫院特別為車禍重生的王姓男子（第一排右三）舉行重生會。（門諾醫院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮王姓男子3月上班途中遭遇嚴重車禍，且右頸靜脈被碎裂車體割斷一度失去生命跡象，當時路過的花蓮醫院腸胃內科醫師戎伯岩見狀遂上前搶救、協助送醫；門諾醫院透過中西合療及職能治療利用2個月幫助他清醒、重生，日前舉行重生會，感謝日夜守在病榻旁的媽媽。

擔任漢堡店長的20多歲王姓男子，今年3月17日清晨騎乘機車要去遠雄海洋公園上班，途中卻遭遇嚴重車禍，碎裂車體割斷右頸靜脈，當場血流如注、失去呼吸心跳，恰巧路過戎伯岩見狀衝上前，無視大雨淋滿全身，徒手壓住噴湧血柱施行CPR，並隨救護車一路送往門諾醫院搶救。

王男抵達門諾醫院急診室後，由心臟外科醫師黃振銘接手，見監測儀上僅剩50mmHg的血壓，立即啟動大量輸血機制，在48袋血漿支援下，耗時3小時縫合斷裂的內外頸靜脈向死神要人，沒想到王男術後卻因腦部缺氧深度昏迷，左半身幾乎癱瘓，可能成為植物人，醫療團隊不放棄希望。

花蓮王姓男子3月遇到嚴重車禍幾乎失去生命跡象，所幸現場遇到花蓮醫院醫師戎伯岩（左一）立即急救處理，經過重重困難後甦醒過來，感謝醫護團隊中醫師楊成湛（左二）、心臟外科醫師黃振銘（右一）、復健科醫師郭惟致（右二）的幫忙。（門諾醫院提供）

花蓮王姓男子3月遇到嚴重車禍幾乎失去生命跡象，所幸現場遇到花蓮醫院醫師戎伯岩（左一）立即急救處理，經過重重困難後甦醒過來，感謝醫護團隊中醫師楊成湛（左二）、心臟外科醫師黃振銘（右一）、復健科醫師郭惟致（右二）的幫忙。（門諾醫院提供）

醫師黃振銘說，當時醫療團隊設想，患者最好狀況是清醒但殘障，最壞是成為植物人，經醫療團隊啟動「全時段監測模式」，神經外科每4小時調整降腦壓藥物，復健科連夜製作垂足板防止肌肉萎縮，讓他逐漸恢復。中醫部主任楊成湛也結合中西合療，連續30天在加護病房針灸治療，讓他四肢恢復知覺。

王男在中西合療接力治療下迎來奇蹟，他3月底在母親呼喚下睜開雙眼，首句模糊的「我想要上班」，讓醫療團隊紅了眼眶，不過復健長征才剛開始，除短期記憶受損，左半身肌力幾乎歸零，復健過程中因發現隱匿性骨折再度緊急手術，所幸目前狀況穩定、恢復良好。

門諾醫院今指出，近日特別為王男安排1場重生會，王男與母親首次見到救命恩人戎伯岩時，緊握他的雙手泣不成聲，並向他獻花致上謝意，感謝當時與死神拔河救了自己一命；戎謙虛的說，他只是恰好出現在那個時間，做了一般人都會做的事情，花蓮很溫柔，有許多溫暖的力量，希望王男及媽媽加油。

王媽媽則說， 接獲兒子車禍的消息後立刻從台中趕赴花蓮，日夜守候病榻，聽見兒子輕聲開口說出「謝謝媽媽」時，短短4個字瞬間讓她的眼眶充滿淚水，她說：「我從來沒想過要放棄他，他也沒放棄自己，即使復健過程辛苦、疲憊，他也從不氣餒。」感謝戎伯岩跟門諾醫療團隊救了兒子一命。

花蓮王姓男子3月遇到嚴重車禍幾乎失去生命跡象，經過重重困難後甦醒過來努力復建。（門諾醫院提供）

花蓮王姓男子3月遇到嚴重車禍幾乎失去生命跡象，經過重重困難後甦醒過來努力復建。（門諾醫院提供）

花蓮王姓男子3月遇到嚴重車禍幾乎失去生命跡象，經過重重困難後甦醒過來，感謝醫護團隊的照顧。（門諾醫院提供）

花蓮王姓男子3月遇到嚴重車禍幾乎失去生命跡象，經過重重困難後甦醒過來，感謝醫護團隊的照顧。（門諾醫院提供）

花蓮王姓男子3月遇到嚴重車禍幾乎失去生命跡象，家屬感謝醫護團隊幫忙，幫助病人重拾健康。（門諾醫院提供）

花蓮王姓男子3月遇到嚴重車禍幾乎失去生命跡象，家屬感謝醫護團隊幫忙，幫助病人重拾健康。（門諾醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中