花蓮男車禍重傷中西合療成功搶命 門諾慶重生祝福

花蓮門諾醫院特別為車禍重生的王姓男子（第一排右三）舉行重生會。（門諾醫院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮王姓男子3月上班途中遭遇嚴重車禍，且右頸靜脈被碎裂車體割斷一度失去生命跡象，當時路過的花蓮醫院腸胃內科醫師戎伯岩見狀遂上前搶救、協助送醫；門諾醫院透過中西合療及職能治療利用2個月幫助他清醒、重生，日前舉行重生會，感謝日夜守在病榻旁的媽媽。

擔任漢堡店長的20多歲王姓男子，今年3月17日清晨騎乘機車要去遠雄海洋公園上班，途中卻遭遇嚴重車禍，碎裂車體割斷右頸靜脈，當場血流如注、失去呼吸心跳，恰巧路過戎伯岩見狀衝上前，無視大雨淋滿全身，徒手壓住噴湧血柱施行CPR，並隨救護車一路送往門諾醫院搶救。

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王男抵達門諾醫院急診室後，由心臟外科醫師黃振銘接手，見監測儀上僅剩50mmHg的血壓，立即啟動大量輸血機制，在48袋血漿支援下，耗時3小時縫合斷裂的內外頸靜脈向死神要人，沒想到王男術後卻因腦部缺氧深度昏迷，左半身幾乎癱瘓，可能成為植物人，醫療團隊不放棄希望。

花蓮王姓男子3月遇到嚴重車禍幾乎失去生命跡象，所幸現場遇到花蓮醫院醫師戎伯岩（左一）立即急救處理，經過重重困難後甦醒過來，感謝醫護團隊中醫師楊成湛（左二）、心臟外科醫師黃振銘（右一）、復健科醫師郭惟致（右二）的幫忙。（門諾醫院提供）

醫師黃振銘說，當時醫療團隊設想，患者最好狀況是清醒但殘障，最壞是成為植物人，經醫療團隊啟動「全時段監測模式」，神經外科每4小時調整降腦壓藥物，復健科連夜製作垂足板防止肌肉萎縮，讓他逐漸恢復。中醫部主任楊成湛也結合中西合療，連續30天在加護病房針灸治療，讓他四肢恢復知覺。

王男在中西合療接力治療下迎來奇蹟，他3月底在母親呼喚下睜開雙眼，首句模糊的「我想要上班」，讓醫療團隊紅了眼眶，不過復健長征才剛開始，除短期記憶受損，左半身肌力幾乎歸零，復健過程中因發現隱匿性骨折再度緊急手術，所幸目前狀況穩定、恢復良好。

門諾醫院今指出，近日特別為王男安排1場重生會，王男與母親首次見到救命恩人戎伯岩時，緊握他的雙手泣不成聲，並向他獻花致上謝意，感謝當時與死神拔河救了自己一命；戎謙虛的說，他只是恰好出現在那個時間，做了一般人都會做的事情，花蓮很溫柔，有許多溫暖的力量，希望王男及媽媽加油。

王媽媽則說， 接獲兒子車禍的消息後立刻從台中趕赴花蓮，日夜守候病榻，聽見兒子輕聲開口說出「謝謝媽媽」時，短短4個字瞬間讓她的眼眶充滿淚水，她說：「我從來沒想過要放棄他，他也沒放棄自己，即使復健過程辛苦、疲憊，他也從不氣餒。」感謝戎伯岩跟門諾醫療團隊救了兒子一命。

花蓮王姓男子3月遇到嚴重車禍幾乎失去生命跡象，經過重重困難後甦醒過來努力復建。（門諾醫院提供）

花蓮王姓男子3月遇到嚴重車禍幾乎失去生命跡象，經過重重困難後甦醒過來，感謝醫護團隊的照顧。（門諾醫院提供）

花蓮王姓男子3月遇到嚴重車禍幾乎失去生命跡象，家屬感謝醫護團隊幫忙，幫助病人重拾健康。（門諾醫院提供）

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