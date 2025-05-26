健康網》端午時節慎防濕邪入侵 5大族群應節制吃粽

台灣春、夏主氣為濕氣，加上梅雨季陰雨綿綿，長期下來也會影響到脾的運作功能，中醫師提醒，脾虛濕阻型體質者可以多攝取南瓜、薏仁、玉米鬚等食物幫助排除體內濕氣。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午節前後氣溫升高，加上梅雨季陰雨連綿，濕氣大增，京都堂中醫診所中醫師周律廷提醒，端午時節容易出現感冒、消化不良等問題，多與「濕邪」侵入體內有關，常見症狀如頭重、四肢重、全身無力、腸胃不適、食慾不振、大便黏膩、濕疹等問題；同時腸胃功能弱、三高患者、糖尿病、腎病及感冒病患等5大族群應節制吃粽，以免引發不適。

脾虛濕阻者 可多吃南瓜、薏仁除濕氣

周律廷提醒，由於台灣春、夏主氣為濕氣，加上梅雨季陰雨綿綿，長期下來也會影響到脾的運作功能，脾虛濕阻型體質的人要特別注意。在臨床上多會用茯苓、陳皮、黃耆、赤小豆等藥材來幫助調理，也會針對天樞、大橫、血海、三陰等穴位，幫助健脾利濕；另外可以多攝取南瓜、薏仁、玉米鬚等幫助排除體內濕氣的食物，但要避免攝取生冷、油炸或是加工類的食物，會增加腸胃負擔，使濕氣滯留在體內的情形更加嚴重。

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他也推薦多曬太陽來促進氣血循環，搭配運動可以加速體內濕氣的代謝。

1顆肉粽=2碗飯 先吃菜後吃粽

京都堂中醫診所營養師張家榕提到，肉粽屬於高油脂食物，一顆肉粽大約等於兩碗飯的熱量，擔心發胖的朋友們建議可以選擇較小顆的粽子，醬料不要淋上去，放在旁邊用沾的，以減少攝取量，食用時搭配等量的蔬菜，並把肉粽當成正餐而非點心，且食用順序為菜、蛋白質、肉粽，可以有效降低肉粽的攝取量。

營養師提醒，1顆肉粽大約等於2碗飯的熱量，食用時，應先吃等量的蔬菜、蛋白質，最後再吃肉粽。這樣做，可以有效降低肉粽的攝取量。（資料照）

糯米難消化 醫：易脹氣者應少吃

周律廷表示，糯米屬於難消化食物，對於消化功能較差、容易脹氣的朋友們可能是一種負擔，吃多了可能會引起腸胃不適、噁心的狀況，建議要減少食用的量，食用時可以選擇更容易消化的圓糯米減少脹氣，並且細嚼慢嚥，減少腸胃負擔。

他並提醒有以下病症者，要減少粽子食用量：

●消化功能弱、胃食道逆流、胃潰瘍者：糯米難消化外還會加劇胃食道逆流，引起打嗝、咳嗽等症狀。

●三高患者（高血壓、高血脂、高血糖）：粽子高熱量、高血脂，容易加重三高問題。尤其高血脂的朋友們建議去掉粽子內的肥肉再吃。

●糖尿病患者：糯米容易引起血糖波動，建議挑選少油、少糖的粽子，且一餐不要吃到一整顆，分餐食用。

●腎臟病患者：注意沾醬的鹽分攝取，以及內含的高磷食物攝取份量。

●發燒、咳嗽、黃疸、關節痠痛問題：粽子可能加重不適。

面對端午節前後濕熱交織的氣候變化，中醫師提醒，從飲食、生活習慣到心理狀況都需要特別留意，尤其是脾虛濕阻型的朋友們，體內較容易堆積濕氣，更需要注意避免濕邪入侵體內，影響到自身的身體狀況。

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