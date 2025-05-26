自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》端午時節慎防濕邪入侵 5大族群應節制吃粽

2025/05/26 20:40

台灣春、夏主氣為濕氣，加上梅雨季陰雨綿綿，長期下來也會影響到脾的運作功能，中醫師提醒，脾虛濕阻型體質者可以多攝取南瓜、薏仁、玉米鬚等食物幫助排除體內濕氣。（圖擷取自photoAC）

台灣春、夏主氣為濕氣，加上梅雨季陰雨綿綿，長期下來也會影響到脾的運作功能，中醫師提醒，脾虛濕阻型體質者可以多攝取南瓜、薏仁、玉米鬚等食物幫助排除體內濕氣。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午節前後氣溫升高，加上梅雨季陰雨連綿，濕氣大增，京都堂中醫診所中醫師周律廷提醒，端午時節容易出現感冒、消化不良等問題，多與「濕邪」侵入體內有關，常見症狀如頭重、四肢重、全身無力、腸胃不適、食慾不振、大便黏膩、濕疹等問題；同時腸胃功能弱、三高患者、糖尿病、腎病及感冒病患等5大族群應節制吃粽，以免引發不適。

脾虛濕阻者 可多吃南瓜、薏仁除濕氣

周律廷提醒，由於台灣春、夏主氣為濕氣，加上梅雨季陰雨綿綿，長期下來也會影響到脾的運作功能，脾虛濕阻型體質的人要特別注意。在臨床上多會用茯苓、陳皮、黃耆、赤小豆等藥材來幫助調理，也會針對天樞、大橫、血海、三陰等穴位，幫助健脾利濕；另外可以多攝取南瓜、薏仁、玉米鬚等幫助排除體內濕氣的食物，但要避免攝取生冷、油炸或是加工類的食物，會增加腸胃負擔，使濕氣滯留在體內的情形更加嚴重。

他也推薦多曬太陽來促進氣血循環，搭配運動可以加速體內濕氣的代謝。

1顆肉粽=2碗飯 先吃菜後吃粽

京都堂中醫診所營養師張家榕提到，肉粽屬於高油脂食物，一顆肉粽大約等於兩碗飯的熱量，擔心發胖的朋友們建議可以選擇較小顆的粽子，醬料不要淋上去，放在旁邊用沾的，以減少攝取量，食用時搭配等量的蔬菜，並把肉粽當成正餐而非點心，且食用順序為菜、蛋白質、肉粽，可以有效降低肉粽的攝取量。

營養師提醒，1顆肉粽大約等於2碗飯的熱量，食用時，應先吃等量的蔬菜、蛋白質，最後再吃肉粽。這樣做，可以有效降低肉粽的攝取量。（資料照）

營養師提醒，1顆肉粽大約等於2碗飯的熱量，食用時，應先吃等量的蔬菜、蛋白質，最後再吃肉粽。這樣做，可以有效降低肉粽的攝取量。（資料照）

糯米難消化 醫：易脹氣者應少吃

周律廷表示，糯米屬於難消化食物，對於消化功能較差、容易脹氣的朋友們可能是一種負擔，吃多了可能會引起腸胃不適、噁心的狀況，建議要減少食用的量，食用時可以選擇更容易消化的圓糯米減少脹氣，並且細嚼慢嚥，減少腸胃負擔。

他並提醒有以下病症者，要減少粽子食用量：

●消化功能弱、胃食道逆流、胃潰瘍者：糯米難消化外還會加劇胃食道逆流，引起打嗝、咳嗽等症狀。

●三高患者（高血壓、高血脂、高血糖）：粽子高熱量、高血脂，容易加重三高問題。尤其高血脂的朋友們建議去掉粽子內的肥肉再吃。

●糖尿病患者：糯米容易引起血糖波動，建議挑選少油、少糖的粽子，且一餐不要吃到一整顆，分餐食用。

●腎臟病患者：注意沾醬的鹽分攝取，以及內含的高磷食物攝取份量。

●發燒、咳嗽、黃疸、關節痠痛問題：粽子可能加重不適。

面對端午節前後濕熱交織的氣候變化，中醫師提醒，從飲食、生活習慣到心理狀況都需要特別留意，尤其是脾虛濕阻型的朋友們，體內較容易堆積濕氣，更需要注意避免濕邪入侵體內，影響到自身的身體狀況。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中