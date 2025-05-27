快篩哪裡買 疾管署「新冠專區」一目了然

▲近期新冠肺炎疫情增溫，各縣市已盤點及持續更新轄內快篩相關販售或提供資訊；圖為情境照。 （記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

近期新冠肺炎疫情增溫，疾管署預估這波疫情6月中下旬才會達到高峰，當週就診人次估達5.5至6.5萬。衛福部疾管署副署長羅一鈞指出，疾管署已於官網設置「新冠最新防疫專區」，整合快篩試劑販售藥局、提供快篩的醫療院所名單、疫苗接種院所、抗病毒藥物存放點等資訊，讓民眾一目了然。

疫情6月中下旬達到高峰

疾管署指出，上週新冠肺炎就診人次達1.9萬，較前週增加88%，創下今年新高，許多民眾急忙前往藥局採購快篩以備不時之需，卻因為快篩售罄而撲空。疾管署已從上週起在官網設置「新冠最新防疫專區」，提供各縣市家用快篩試劑販售藥局，以及提供醫用快篩的醫療院所查詢相關連結，還有疫苗接種院所、抗病毒藥劑配置存放點、快篩陽性怎麼辦、疫苗接種QA與注意事項等資訊。

請繼續往下閱讀...

羅一鈞提醒，近期氣溫變化大，呼吸道病毒特別容易傳播，民眾若出現咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等呼吸道症狀，建議先戴口罩就醫，讓醫師評估是否需要進行篩檢與後續診斷、治療，若有呼吸喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清等警示症狀，更要立即就醫，尋求醫師協助。

此外，羅一鈞指出，接種疫苗是預防新冠中重症最有效的方法，65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象是新冠肺炎感染後的併發症高風險族群，務必確實接種疫苗，萬一有疑似症狀，務必儘速就醫，以利醫師及早診治，並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法