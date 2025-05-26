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健康 > 杏林動態

立法院財委會考察 屏東榮總說明未來醫學中心規畫方向

2025/05/26 18:45

立法院財委會考察屏東榮總。（屏東榮總提供）

立法院財委會考察屏東榮總。（屏東榮總提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東榮民總醫院發展為醫學中心，立委鍾佳濱安排立法院財政委會員及行政院退輔會副主委吳志揚、就醫保健處長劉峻正、國產署長曾國基等人到屏東榮總考察，將協助發展成為醫學中心。

屏東榮總院長王瑞祥表示，他到任四個多月已新聘約100名護理師，今年下半年將新開設10床加護病房，明年初、明年中將各增開一間急性病房；針對鍾委員關切的兒科全天候24HR急診，目前已有一位，若增至4位將是屏東縣唯一具24HR兒童急診專科醫師看診的醫院，114年每月平均營收達2.47億元，較112年成長35%，服務量顯著成長，短期將爭取升格為區域教學醫院，在115年底床位全數開設完成達630床。

立法院財委會考察，屏東榮總院長王瑞祥說明未來規畫情形。（屏東榮總提供）

立法院財委會考察，屏東榮總院長王瑞祥說明未來規畫情形。（屏東榮總提供）

王瑞祥指出，屏東榮總現有土地面積5公頃，二期1.7公頃，若要發展成為醫學中心至少還要擴增300至400床，因此亟需取得大武營段3、13地號共5.4公頃土地作為第三期開發使用，以利發展為醫學中心，而二期土地規劃擴增教學、婦幼、中醫與癌症照護醫療，第三期土地將增設400病床及教育機構。

國產署曾國基署長說，已正式同意保留三期土地，也可提報分期付款，不過他也提醒公告現值的調整將影響後續的土地取得費用，而住宅用地與醫療用地有不同的建蔽率、容積率，這部分也需要處理。

立法院財委會考察，屏東榮總說明未來醫學中心規畫情形。（屏東榮總提供）

立法院財委會考察，屏東榮總說明未來醫學中心規畫情形。（屏東榮總提供）

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