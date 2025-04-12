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健康 > 杏林動態

醫院碳排放需年種990萬棵樹才能抵銷！部立醫院碳盤查 用電比重高

2025/04/12 15:52

為響應淨零碳排政策，衛福部今天公布26家部立醫院碳盤查結果，26家醫院年碳排總量達9萬9千噸CO₂e，換算每年需種下990萬棵樹才能抵銷。（資料照）

為響應淨零碳排政策，衛福部今天公布26家部立醫院碳盤查結果，26家醫院年碳排總量達9萬9千噸CO₂e，換算每年需種下990萬棵樹才能抵銷。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕為響應淨零碳排政策，衛福部去年喊出要在今（2025年）年3月前完成26家部立醫院「碳盤查」，今（12日）公布結果，26家醫院年碳排總量達9萬9千噸CO₂e（二氧化碳當量），若根據聯合國推估每棵樹一年約可吸收10公斤二氧化碳換算，相當於每年需種下990萬棵樹才能抵銷，而「空調系統」就是碳排頭號元兇。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長林名男指出，盤查結果中，範疇一（燃料油、燃料氣、冷媒等）碳排量約1萬1千噸，占總量11.4%；範疇二（用電）碳排量則達8萬7千噸，占88.6%。「電力仍是碳排的主要來源。」

林名男進一步說明，26家醫院中有15家屬於台電契約容量超過800kW的「用電大戶」，用電結構分析發現，空調系統是最普遍的最大用電項目。針對高用電院所，醫福會已推動深度節能計畫，預計今年10月底前完成15家醫院的節能診斷與改善，目前已有5家完成初步節能計畫，累計節電約110萬度，其餘醫院也在持續進行中。

醫福會也積極從日常生活著手推動「綠生活」。林名男分享，像是鼓勵減少搭電梯，就能節省6%至8%用電，提倡搭乘公共運輸、騎腳踏車上下班「像是醫福會執行長林慶豐每天都騎腳踏車！」此外也推廣「每週一蔬食」、數位轉型減少紙本文件等，多方著手降低碳排放。

林名男指出，以他過去任職的大林慈濟醫院為例，該院一年碳排量約1.2萬噸，而此次26家部醫合計近10萬噸，整體碳排並不突出，也低於台大醫院、榮總等大型醫學中心。他強調，這次碳盤查的目的是作為診斷基礎，未來將每年定期盤查，藉由結果找出各院碳排「熱點」作為後續改善依據。

林名男也說，有些醫院已投入節能多年，有些則剛起步，尤其部醫體系涵蓋大型、中型、小型與偏鄉醫院，各院碳排熱點與改善潛力不同，因此將依據現況設定不同減碳目標，由各院副院長擔任永續發展委員會執行長，帶領團隊持續推動減碳行動。

醫福會執行長林慶豐也表示，這次碳盤查只是起點，未來將培育永續管理人才、深化醫院綠生活、透過診斷並引入數位化與低碳化來推動深度節能、展開醫療機構永續淨零研究，逐步降低碳足跡，為台灣醫療永續發展樹立典範。

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