健康網》新冠再起 研究：黃耆助提升免疫

研究指出，黃耆中的類黃酮、多醣體、皂苷等，有助調節免疫力，抗發炎、抗病毒作用，增強正氣，提高身體防禦力。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠疫情持續升溫，上週（5月26日至6月1日）新增132例新冠併發重症，創下本季單週新高。風澤中醫診所副院長郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」分享3項研究指出，黃耆中的類黃酮、多醣體、皂苷等，有助調節免疫力，抗發炎、抗病毒作用，增強正氣，提高身體防禦力。

●研究1：黃耆與金銀花萃取物，可透過特定RNA表現來抑制病毒進入細胞，減少病毒與宿主細胞融合現象。

請繼續往下閱讀...

●研究2：黃耆多醣體（如PG2）被發現能抑制ACE2受體與病毒棘突蛋白的結合，並減少猝發炎細胞激素的表達，有助減輕新冠引發的「細胞激素風暴」。

●研究3：評估黃耆與丹參組成的30％萃取物，對於新冠後遺症患者疲勞症狀，研究結果顯示，疲勞感顯著減輕，且無明顯副作用。

郭懿潔表示，補充黃耆時機為：一換季感冒就找上門時、疫情高峰、免疫力低落、疾病恢復期、體虛疲倦時、久咳不癒、易流汗、體弱多病時。

郭懿潔說，也不是每個人、每個時機都適合吃黃耆來提升免疫。如果正處在發燒感冒狀態、感冒情況較嚴重時（咽痛、黃鼻涕痰）不合適。另外，火氣實熱體質注意，搭配其他藥物才完整。如果有自體免疫疾病，需視症狀整體調理，不適合吃黃耆。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法