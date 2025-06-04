不能再忍！ 5大醫界團體籲修法加重醫療暴力刑責

台北內湖三軍總醫院日前發生護理師遭病患攻擊事件，引爆醫界怒火，五大醫療專業團體今（4日）發表聯合聲明，強烈譴責暴力行為，並呼籲加重刑責、提升執法效能，保障第一線醫護人員的執業安全。 （取自三軍總醫院臉書）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北內湖三軍總醫院日前發生護理師遭病患攻擊事件，引爆醫界怒火，五大醫療專業團體今（4日）發表聯合聲明，強烈譴責暴力行為，直指現行法律力道不足，呼籲立法院儘速審查「醫療法」修正案，加重刑責、提升執法效能，保障第一線醫護人員的執業安全。

聲明由中華民國護理師護士公會全國聯合會、中華民國醫師公會全國聯合會、台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會及台灣醫務管理學會共同發布，指出這起事件中，執勤護理師竟遭病患徒手與持硬物攻擊，導致3人臉部與四肢多處擦挫傷，並出現嚴重心理創傷與創傷後壓力反應。醫界痛批暴力駭人聽聞，並重申「醫療暴力零容忍，絕不退讓！」的立場。

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醫界憂心，醫療暴力事件屢見不鮮，不僅危及醫護人身安全，也重創士氣，導致離職潮擴大、醫療人力流失，最終受害的是整體社會與病患。儘管「醫療法」第24條與第106條已明文禁止以暴力、恐嚇、侮辱等方式妨礙醫療行為，違者最高可處3年徒刑或30萬元罰金，但實務執行力道仍不足，難以有效遏止暴力。

5大醫療團體表示，自2023年起即積極推動修法，由護理師護士公會全聯會於第10屆立法院委請立委溫玉霞提出草案，但僅完成一讀程序。第11屆立法院中，林月琴、柯志恩、王育敏、顏寬恒等多位委員也陸續提出修法版本，目前皆已完成一讀，尚待委員會審查。

聲明中也提出四項訴求，包括立法院應加速排案，於本會期完成三讀修法，強化法律保護力；修法內容應加重對醫療暴力的刑責，並明訂警政單位即時介入的法定義務；各醫療機構應強化院內安全機制，設置常駐警力、監視系統，提升人員危機應變能力，並提供受害醫護妥善的身心照顧；主管機關應加強宣導，建立民眾理性就醫與尊重醫護的共識。

5大醫療團體強調，醫護不是情緒的出氣筒，醫院不是容忍暴力的場域，只有讓醫療人員在安全、有尊嚴的環境中執業，才能真正守護全民的健康與就醫權益。

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