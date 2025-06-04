打AZ血管栓塞台灣只認1例？ 疾管署秀數據澄清

疾管署表示，打AZ血管栓塞台灣只認1例的說法並非事實。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕胸腔內科醫師蘇一峰在臉書發文指出，「國家認定，台灣人新冠疫苗副作用的發生率只有國外的百分之一不到，譬如AZ國外是十萬人就有幾例嚴重致死致殘的血管栓塞，台灣目前只認一例！」，衛福部疾管署強調，經審定已有26例接種AZ疫苗後出現血栓併血小板低下症候群具關聯性，並無蘇一峰所說情事。

疾管署表示，AZ新冠疫苗自2021年1月4日起在英國等歐美國家陸續開打，我國自3月22日開打，因歐洲多國陸續發現極少數接種AZ疫苗發生罕見的靜脈血栓併發症，以血栓併血小板低下症候群（簡稱TTS）為主，當時指揮中心經專家會議決議加註血栓警語，並建議正在使用避孕藥或荷爾蒙治療的族群暫緩接種。

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疾管署指出，該段時期國際報告AZ接種後的TTS發生率為英國百萬分之12.3、歐盟百萬分之6.5，我國則至2021年5月中下旬發生首例接種AZ疫苗後的TTS個案，為30多歲男性，狀況穩定，經專家審查研判確認並已於2021年6月3日公布，當時估計國內發生率為百萬分之2.1，因後續變異株演變導致AZ疫苗預防效果遞減，國內2022年9月起不再提供AZ新冠疫苗。

根據食藥署公布的「COVID-19疫苗不良事件通報資料報告」，截至2023年8月31日止，國內共接獲56件疑似TTS通報案，個案年齡範圍介於22至95.7歲，包含20位男性及36位女性，發病時距為接種疫苗後2至44天，13案通報的嚴重性為死亡，其中53案為接種AZ廠牌疫苗，其通報率約為每百萬劑3.5件。

比較各國TTS通報率及通報情形，歐美國家約在每百萬劑10至20件左右，國際研究顯示與種族差異有關，AZ疫苗後的TTS通報率和死亡率均以北歐國家最高，其次為澳洲、英國、歐盟、加拿大等白人為主國家，亞洲國家和巴西則通報率和死亡率都遠低於前述國家。

此外，衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）亦已審定共計26例接種AZ疫苗後出現TTS個案為具關聯性，並核予救濟金，其中5例死亡、2例達障礙等級，核予每案250萬元至600萬元救濟金。

因此，疾管署強調，均無蘇一峰貼文指稱「台灣只認一例」之情事，且TTS發生率較歐美國家低，是亞洲國家皆然，並非台灣獨有，是因種族差異所致。

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