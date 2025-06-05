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健康網》番茄生熟吃都好！ 40+男「這樣吃」降攝護腺癌風險
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕番茄料理十分常見，不論生吃或烹煮後食用都十分美味。營養師張語希指出，番茄生熟吃都很營養，其中生吃可攝取較多維生素C，有益於皮膚、免疫力提升；熟食番茄則能攝取到較多茄紅素，利於心血管健康，尤其建議40歲以後的男性，可多補充茄紅素，有助於降低攝護腺癌風險。
生番茄保留維生素C 助免疫力提升
張語希在臉書專頁「營養師 張語希」發影片分享，生吃番茄可保留更多維生素C，這種抗氧化成分，對於皮膚健康、免疫力提升都非常的重要，想生吃番茄，可以拌在沙拉中或是直接吃，都十分美味。
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熟番茄富茄紅素 利於心血管健康
張語希進一步說明，至於番茄在烹煮過程中，會釋放更多的茄紅素，其為1種很強的抗氧化劑，有益於心血管健康、皮膚保護，建議男性40歲以後要多補充茄紅素，有助於降低攝護腺癌風險。除此之外，想增加茄紅素吸收，記得烹煮番茄時，如番茄炒蛋等，加一點油烹煮，因為茄紅素屬脂溶性營養素，加點油吸收效果更佳。
番茄生吃、熟吃更有好處！張語希總結，生吃番茄補充維生素C、熟吃番茄能補茄紅素，2者都有助於健康，建議都要攝取，可以早上吃番茄沙拉，晚上吃番茄炒蛋，就能補充到不同的營養。
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