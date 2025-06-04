自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

台中榮總收入遭斷頭3億？ 健保署長：實際收入多2.5億

2025/06/04 16:55

健保署長石崇良表示，目前預估第一季各總額點值，除了西醫基層外，其餘醫院、牙醫、中醫、透析都達1點0.95元以上。（資料照）

健保署長石崇良表示，目前預估第一季各總額點值，除了西醫基層外，其餘醫院、牙醫、中醫、透析都達1點0.95元以上。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署今（2025）年全面推行個別醫院總額新制，健保署長石崇良今（4日）表示，目前預估第一季各總額點值，除了西醫基層外，其餘醫院、牙醫、中醫、透析都達1點0.95元以上；至於傳出台中榮總收入遭「斷頭3億元」做白工，實情是中榮第一季收入較去（2024）年同期成長7.9%，高於中區平均值，也增加2.5億元。

健保署今年起全面推行個別醫院總額新制，除了台北區於第二季上路外，其餘各區均已於第一季實施，會依照人口結構、病人數變化、醫療資源可近性等因素，訂定合理醫療成長量，成長率超標就分階段調降給付，達到一定程度則不予給付，可望達到立法院主決議要求今年6月底前平均點值1點0.95元的目標。

石崇良指出，根據健保署初步預估今年第一季點值，若以各總額部門來看，醫院總額達每點0.9594元、牙醫總額1.0172元、中醫總額0.9777元、透析總額0.9709元，只有西醫基層總額0.9462元差一點點，但整體均較去年同期佳，成長的狀況都不錯。

石崇良指出，若綜合台中、彰化、南投等中區來看，則是去年第一季實際收入246.38億元，今年同期成長至261.35億元，增加近15億元，成長率是6.08%，等於各家收入都較去年上升。

進一步檢視台中榮總的健保收入，石崇良解釋，去年第一季申報35.68億點，實收31.85億元，今年同期則為37.64億點、34.37億元，實收金額增加2.5億元。他說明，外傳斷頭3億元，其實是健保申報點數與實收金額的落差，申報點數本來就可能高於金額，並不是被人家拿走3億元，若申報多少就一定拿多少，就失去總額的概念。

石崇良指出，中榮第一季申報點值成長率達10%，若醫事人力、病床沒有大幅變動，這樣的數字算是「相當高」。不過，因為是公立醫學中心，也是後送轉診第一線，收治急重症、癌症罕病個案治療都有保障，若都是增加這類病人，點值上均會補足，預計9月實際結算。

石崇良再次重申，推動個別醫院總額主要期望改變過去各區總額是醫療院所「吃大鍋飯」，部分院所衝量反而收入更佳的不公平現象，並希望醫院精算內部管理，減少不必要的服務。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中