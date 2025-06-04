台中榮總收入遭斷頭3億？ 健保署長：實際收入多2.5億

健保署長石崇良表示，目前預估第一季各總額點值，除了西醫基層外，其餘醫院、牙醫、中醫、透析都達1點0.95元以上。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕健保署今（2025）年全面推行個別醫院總額新制，健保署長石崇良今（4日）表示，目前預估第一季各總額點值，除了西醫基層外，其餘醫院、牙醫、中醫、透析都達1點0.95元以上；至於傳出台中榮總收入遭「斷頭3億元」做白工，實情是中榮第一季收入較去（2024）年同期成長7.9%，高於中區平均值，也增加2.5億元。

健保署今年起全面推行個別醫院總額新制，除了台北區於第二季上路外，其餘各區均已於第一季實施，會依照人口結構、病人數變化、醫療資源可近性等因素，訂定合理醫療成長量，成長率超標就分階段調降給付，達到一定程度則不予給付，可望達到立法院主決議要求今年6月底前平均點值1點0.95元的目標。

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石崇良指出，根據健保署初步預估今年第一季點值，若以各總額部門來看，醫院總額達每點0.9594元、牙醫總額1.0172元、中醫總額0.9777元、透析總額0.9709元，只有西醫基層總額0.9462元差一點點，但整體均較去年同期佳，成長的狀況都不錯。

石崇良指出，若綜合台中、彰化、南投等中區來看，則是去年第一季實際收入246.38億元，今年同期成長至261.35億元，增加近15億元，成長率是6.08%，等於各家收入都較去年上升。

進一步檢視台中榮總的健保收入，石崇良解釋，去年第一季申報35.68億點，實收31.85億元，今年同期則為37.64億點、34.37億元，實收金額增加2.5億元。他說明，外傳斷頭3億元，其實是健保申報點數與實收金額的落差，申報點數本來就可能高於金額，並不是被人家拿走3億元，若申報多少就一定拿多少，就失去總額的概念。

石崇良指出，中榮第一季申報點值成長率達10%，若醫事人力、病床沒有大幅變動，這樣的數字算是「相當高」。不過，因為是公立醫學中心，也是後送轉診第一線，收治急重症、癌症罕病個案治療都有保障，若都是增加這類病人，點值上均會補足，預計9月實際結算。

石崇良再次重申，推動個別醫院總額主要期望改變過去各區總額是醫療院所「吃大鍋飯」，部分院所衝量反而收入更佳的不公平現象，並希望醫院精算內部管理，減少不必要的服務。

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