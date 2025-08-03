健康網》送老爸做健檢 醫：有紅字要留心

西園醫院家醫科醫師林智文建議，30歲以上的男性都應該做一下健檢，要有「預防」勝於「治療」的觀念；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕88節快到了，不少子女為了孝敬老爸，花錢請他們去做健檢。面對那麼多琳瑯滿目的項目，又加上健檢中心的套餐建議，根本無從下手。西園醫院家醫科醫師林智文建議，30歲以上的男性都應該做一下健檢，要有「預防」勝於「治療」的觀念。

至於什麼樣的檢查應該做？哪些健檢是必須的？據西園醫院「衛教資料」上，由林智文的觀察，發現健檢受眾男性的年齡層，落在30-50歲，也可看出成家的男子愈來愈重視健康。此外，他認為30-40歲的男子正值事業起飛，要特別著重代謝及肝病預防；40-60歲處於中年轉折期，要聚焦在心血管與癌症篩檢。60歲以上漸步入銀髮族，更要預防慢性病上身。

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以下是各年齡層可做的健檢項目：

30-40歲

●血脂肪、血糖與胰島素阻抗檢測

●肝功能檢測與腹部超音波

●心電圖與運動心電圖

●大腸鏡檢查

40-60歲

●低劑量肺部電腦斷層掃描

●心臟與頸動脈超音波、冠狀動脈鈣化指數分析

●攝護腺特異抗原（PSA）檢查及攝護腺超音波

60歲以上

●心臟電腦斷層血管攝影

●腦頸動脈磁振造影

●DXA骨密度與肌少症檢查

●全脊椎磁振造影檢查

●男性荷爾蒙檢測

●睡眠障礙評估

●營養與維生素檢查

林智文也提醒，要將家族病史篩選列為重點項目，更要在健檢報告出來後，與醫師討論及制定追蹤計畫。最重要的是依據定期檢查報告，調整自己的生活習慣，才能活得更健康。

以下是國健署推出公費篩檢：

口腔癌篩檢（2年1次）

●18歲以上至未滿30歲有嚼檳榔（含已戒）原住民

●30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸者

大腸癌篩檢（2年1次）

●45-74歲及40-44歲具家族史之民眾

遺傳性疾病檢查（1次為限）

●本人或4親等以內疑似罹患遺傳性疾病需進一步檢查

血液細胞遺傳學檢驗（1次為限）

●本人或四親等以內疑似罹患遺傳性疾病需進一步檢查

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