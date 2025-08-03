糖尿病控糖過度 婦暴瘦無精打采

▲女子因過度控制飲食，出現暴瘦及無精打采症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王子源）

文／王子源

▲醫師透過衛教，提醒糖尿病患者藉由藥物、飲食控制及運動降低併發症；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／王子源）

46歲陳姓婦人因患糖尿病，費盡苦心控制血糖，甚至連澱粉類食物、水果都拒之門外，雖然糖化血色素（HbA1c）達標，體重卻一直減輕，到腸胃科檢查都正常，直到諮詢新陳代謝科醫師才發現，原來是飲食控制太嚴格導致暴瘦，經過衛教及調整藥物後，體重逐漸增加，體力也變好，總算找回健康。

患者自訴去年檢查出患有糖尿病，聽朋友說如果沒有控制好，以後會有各種慢性併發症，甚至會洗腎及失明，因此她只要血糖有些高，就減少吃白米飯，最近半年更只吃青菜及肉類，完全不碰澱粉類的食物和水果。

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經衛教及調整藥物 體重體力恢復

雖然之後糖化血色素都控制在6％以下，不過體重也一直下降，從50公斤大降到40公斤，整天無精打采，腸胃科醫師安排腹部超音波、胃鏡及大腸鏡檢查都正常。

到新陳代謝科門診就醫，經問診後發現，患者控糖方法錯誤，糖友仍可吃白米飯、澱粉類食物及水果，只是白米飯需限量食用，可以吃糙米、黑米、燕麥等低升糖指數（低GI）穀物來取代白米飯，此外，也可搭配吃綠葉蔬菜、菌菇類，瘦肉、雞蛋、豆腐、橄欖油拌菜等食物。

每天水果攝取量不超過2份，最好分為2餐吃，時間最好在上午10點及下午3點，應選擇低GI值水果（如芭樂、奇異果、小番茄、蘋果、柳丁、橘子、蓮霧、葡萄柚、火龍果、櫻桃等），少吃高GI值的水果（如榴槤、西瓜、荔枝、龍眼等）。

慎選食物水果加運動 一樣很健康

患者依照建議，改吃糙米飯及適量水果，不再忌吃澱粉類食物，而選擇低GI的優質澱粉（如燕麥、紅藜麥、薏仁、胚芽米、地瓜、南瓜、山藥、芋頭、紅豆、綠豆、鷹嘴豆、黑豆等），醫師也調整了藥物。3個月後回門診，體重增加8公斤，不再瘦巴巴，精神體力都變好。

提醒糖友，糖尿病治療的3大要素為藥物、飲食控制及運動，其中又以藥物治療最重要且最有效，許多藥物不僅不會造成低血糖，還可以保護心腎，減少心臟衰竭及抗動脈硬化。

坊間謠傳吃太多西藥會洗腎，事實上洗腎是長期血糖控制不好造成的，而不是藥物引起，糖友只要好好遵從醫矚，按時服藥，飲食方面慎選食物及水果，再加上適量的運動，就能找回彩色健康的人生。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

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