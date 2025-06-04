本土牙醫質疑「波波」審核放寬 衛福部重申嚴格把關

衛福部公告修正「醫師法施行細則」，遭台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟質疑放寬波波參加國考門檻。（台灣基層牙醫師協會提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部去年公告修正「醫師法施行細則」，遭台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟質疑是大幅放寬國外學歷醫學，和牙醫學畢業生參加我國醫師國考的學歷審核門檻，要求廢止，並點名立法院社福及衛環委員會召委蘇清泉、劉建國至今不排案審查，形同「縱放波波入關」。衛福部則重申絕無開大門，畢業學校、實習與遠距教學皆嚴格把關。

台灣基層牙醫師協會理事長姚欣宜表示，新版細則允許波波醫生、波波牙醫遠距教學，連實習都可以遠距教學，牙科更是可以用見習抵實習時數。過去因為疫情沒有到校上課、依法不能參加國考的波波都原地復活，加上未來陸續回國的波波，台灣醫療大門將全面洞開。

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此外，姚欣宜說明，新版細則也將原本規定必須畢業自教育部認可的大學，放寬為當地團體認可的學校就可以，等於是連野雞大學都要承認。而本土牙醫學生都要考過「臨床技能測驗」才可以去實習，衛福部竟然修法讓波波牙醫不用考，等於波波牙醫只考過中文選擇題、沒有考操作就取得醫師執照，民眾就醫毫無保障。

衛福部醫事司副司長劉玉菁則解釋，沒有開大門這件事，教育部對國外學歷認可有「列冊」，若學校不在名冊，經當地教育主管機關認可，也可能予以承認，這次修正施行細則，使用文字與教育部用語一致。

劉玉菁也強調，新制沒有將見習改實習，且學生不得全程透過遠距修課，除非是遇上新興傳染病大流行或極端氣候、海平面上升導致部分地區消失等，才可有限度經由遠距修課取得部分學分。

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