義大澎湖離島義診音樂助陣 花嶼村民放鞭炮相迎

義大醫療團隊對吉貝村民提供義診服務。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／澎湖報導〕義大醫療深耕澎湖離島，20多年來連年舉辦巡迴義診，今年首場大陣仗動員50多名醫護人員跨海服務，義診現場有古典樂團演奏，花嶼村並放鞭炮熱情相迎。

澎湖有90個大小島嶼，其中19個島有人居住，但花嶼、鳥嶼、員貝等2、3級「離島中的離島」，醫療資源嚴重匱乏，居民平時就醫大不易。

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健保署自1998年起陸續推動澎湖2、3級島「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」（IDS計畫），每年額外投注經費由大型醫院與當地衛生所合作，透過整合方式，提供當地居民醫療服務，並發展在地化服務模式。

義大醫療團隊對澎湖離島漁民進行口腔癌篩檢。（記者蘇福男攝）

義大醫療團隊2017年起承作澎湖IDS計畫，將醫療資源送達離島，提供全方位診療服務。義大醫療表示，2004年至今該院持續辦理澎湖巡迴義診，已獲當地居民高度信賴，今年首場義診4月11日至13日由義大院長杜元坤領隊，分赴望安鄉花嶼村、東安村和白沙鄉鳥嶼村、吉貝村義診，全島人口不到80人的花嶼村，還特地在碼頭放鞭炮熱烈相迎。

健保署高屏業務組長林淑華和澎湖縣衛生局長陳淑娟也至鳥嶼衛生所、員貝衛生室視察IDS計畫成效。

義大醫療表示，此次義診結合體系義大、義大癌醫院和大昌醫院內科、婦產等11個專科醫護團隊50多人，現場設有腹部、乳房、婦科、甲狀腺及頸動脈等超音波、骨質密度和癌症篩檢（口腔癌、子宮頸抹片），總計3天義診632人次。

義診活動並結合社福資源，針對經濟弱勢家庭提供愛心物資及關懷訪視服務，另有6名義守大學醫學生和後中醫學生隨行參與，培育未來醫療人才。

義大醫療澎湖離島巡迴義診由院長杜元坤（右2）領隊，澎湖縣府衛生局長陳淑娟（左）到場迎接。（記者蘇福男攝）

義大醫療團隊抵達澎湖花嶼村活動中心，同心協力布置義診會場。（記者蘇福男攝）

義大醫療今年澎湖離島首場巡迴義診，大陣仗動員50多名醫護人員跨海服務。（記者蘇福男攝）

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