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健康 > 傷病癌症 > 外傷

做園藝鋸傷左前臂 轉至診所治療 紓解醫院候床壓力

2025/04/13 10:31

骨科醫師陳建宏（右立者）平時有空會巡迴各地做骨科醫療保健講座。（陳建宏骨科診所提供）

骨科醫師陳建宏（右立者）平時有空會巡迴各地做骨科醫療保健講座。（陳建宏骨科診所提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕60歲林姓男子在家中做園藝時不慎被鋸子傷到左前臂，造成3處深部撕裂傷，急送到附近醫學中心急診初步處理傷口，醫師說要候床等開刀。林男住院後發現院方護理人員嚴重不足，手術時間不確定，因而轉至骨科診所評估治療，順利完成清創與縫合，患者配合在診所門診追蹤用藥，最後拆線、很快康復。

高雄榮總台南分院前外傷科主任、骨科診所醫師陳建宏指出，林男來到診所診間，經聯絡醫學中心原主治醫師確認無神經血管損傷，檢查手臂有明顯3處撕裂傷，與傷患進一步討論後，決定先做幾天局部麻醉清創傷口，等傷勢整體穩定後，再約時間安排進一步做深部清創及縫合手術。

後續整個清創、手術過程都很順利，術後病人定期回診用藥很快就拆線復原。病人也很慶幸自己及時轉到基層診所緊急處理傷口和手術，否則大醫院缺少護理師，導致醫療運作受阻，可能使患者病情受到一些折磨。

60歲林姓男子做園藝鋸傷手出現深傷口，他從醫學中心轉到基層骨科診所治療，順利清創、手術治癒傷勢。（陳建宏骨科診所提供）

60歲林姓男子做園藝鋸傷手出現深傷口，他從醫學中心轉到基層骨科診所治療，順利清創、手術治癒傷勢。（陳建宏骨科診所提供）

陳建宏表示，國內目前因為護理團隊人員嚴重不足，大型醫院的住院病房、手術室，還有眾多臨床單位皆面臨護理師荒，造成很多急診候床的個案，把整間急診室塞的爆滿，不論是要住院或是要動手術的，比起以前需等待更長更久的時間，醫院端和病人、家屬大家都苦不堪言。

陳建宏說，確實有些時候，身為基層一線的醫療院所，面對只要不是太複雜的傷口或是外傷處理，其實可以幫忙分擔一些大型醫院的醫療工作壓力。診所醫師若是發現患者傷勢嚴重超過基層診所的能力範圍，也可儘早安排轉診至大型醫療院所，做進一步後續治療，如此做好分流、分級轉診，不但可讓病患早些得到適切的醫療服務，同時也能幫忙大醫院急診室紓解一些傷病患人潮壓力。

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