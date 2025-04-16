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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》6旬女左腰背痠痛竟是胰臟癌 醫揭5症狀勿輕忽

2025/04/16 19:46

醫師提醒，腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病、黃疸皮膚癢是胰臟癌5大症狀，千萬別輕忽；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病、黃疸皮膚癢是胰臟癌5大症狀，千萬別輕忽；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有糖尿病史的60歲女性，主訴最近吃飽後胃悶悶的，喝一點水都會打嗝，稍微瘦了1公斤，及左腰和背部有點痠痛，就醫一檢查在胰臟尾部、靠近背後的地方發現一顆3公分的胰臟癌。禾馨民權健康管理診所院長林相宏提醒，腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病、黃疸皮膚癢是胰臟癌5大症狀，千萬別輕忽。

林相宏在臉書專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」表示，經常衛教「上腹痛不要都以為是胃的問題」，尤其連帶背痛，一定要小心胰臟或膽的問題。上述案例的家屬很有警覺心，在安排檢查確定發現胰臟癌後，趕緊接著安排手術治療。

胰臟癌5大症狀

●腹痛：大部分都在肚臍以上胃的附近，不是那種非常疼痛的感覺，類似一陣一陣悶悶的不舒服，吃了胃藥也不會完全改善。

●背痛：因為胰臟靠近我們的脊椎背後的地方，所以當有腫瘤壓迫到附近的器官或是神經時，就會連帶有背痛的感覺，常常病患會先跑去看復健科、骨科或是泌尿科，而忽略了胰臟的問題。

●噁心想吐：胰臟與消化有關，所以症狀一般飯後會更加嚴重，會覺得很容易飽吃不下，最終會造成無法解釋的體重下降。

●糖尿病：胰臟分泌胰島素調控血糖；突發的糖尿病，尤其50歲以上族群，千千萬萬要小心胰臟問題。

●黃疸皮膚癢：膽囊胰臟本一體，當胰臟有腫瘤時會阻塞膽汁，造成黃疸皮膚癢，但特點是可能黃疸嚴重，但是疼痛不明顯。

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