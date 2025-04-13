全球心肌梗塞大會 國際專家：護心首要控三高

全球心肌梗塞大會今年首度聯合Stent Save A Life國際心肌梗塞組織舉行，吸引來自亞洲、歐洲、中東等地超過50名國際及500名台灣專家與會。（台灣心肌梗塞學會提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕全球心肌梗塞（GAMI）大會12、13日在台北張榮發國際會議中心盛大舉辦，由台灣心肌梗塞學會（TAMIS）主辦，今年首度聯合Stent Save A Life （SSL）國際心肌梗塞組織舉行，吸引來自亞洲、歐洲、中東等地超過50名國際及500名台灣專家與會，聚焦急性心肌梗塞治療、跨國數據交流及智慧醫療應用等重點議題，推動台灣醫療與全球實務接軌。

台灣心肌梗塞學會理事長暨台北醫大附設醫院副院長黃群耀表示，心肌梗塞不僅是急性疾病，更涉及全人、全程的照護與社會支持。為響應健康台灣，大會中聯合國際專家呼籲「5年內5成心肌梗塞達控制三高護心目標」。

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TAMIS亦延續與SSL的深度合作，由榮譽理事長暨屏東基督教醫院副院長黃偉春引領下，協助葉門、越南、汶萊、新加坡等國加入SSL國際組織，並推動台灣研發之AI心電圖系統至亞洲及非洲等地落地應用，為更多國家的急性心肌梗塞患者創造改變的機會。

今年SSL荷蘭籍主席Piek及印度籍副主席Alexander首度聯袂來台，並分享最新心肌梗塞旅遊APP的最新進展，APP內設有全球可以執行緊急心導管治療醫院，經由APP讓民眾到世界各國旅遊時，都可以立即連結緊急心肌梗塞治療醫院，得到及時的治療。

TAMIS秘書長、亞大醫院內科部長王宇澄表示，學會推動連續性照護共識指引，預計2025年發布針對心肌梗塞患者出院後的照護需求，TAMIS已攜手多個專業醫學會，共同制定「心肌梗塞連續性照護共識指引」，內容涵蓋用藥、減重、血壓與血脂管理、戒菸、復健及遠距醫療應用等，預計於今（2025）年6月完成初稿，提供臨床端與政策制定重要參考。

TAMIS研究委員會主委暨振興醫院心臟醫學中心副教授張鴻猷指出，這次大會中與日本及韓國心肌梗塞國家登錄組織討論聯合研究，TAMIS自2022年起推動的「急性心肌梗塞登錄計畫」已完成逾4000筆病例之回溯性分析，內容涵蓋患者年齡、性別、合併疾病、就醫模式等流行病學資料，並揭示民眾對心肌梗塞警覺性不足等臨床挑戰。

預計於今（2025）年第3季進入前瞻性研究階段，經由與日韓合作，分析治療策略對預後之影響，以提升亞洲及世界心肌梗塞照護品質。

全球心肌梗塞大會上，國際專家呼籲「5年內5成心肌梗塞達控制三高護心目標」。（台灣心肌梗塞學會提供）

全球心肌梗塞大會12、13日在台北張榮發國際會議中心盛大舉辦。（台灣心肌梗塞學會提供）

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