健康網》盤點「5種偽健康食物」 全麥吐司、燕麥奶入列！

營養師表示，有些食品雖然標榜養生，但卻不見得真的養生，像是全麥吐司、早餐穀片、穀物能量棒、蘇打餅乾、燕麥奶；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著社會健康意識提升，民眾不管是為了減肥還是身體健康，都會開始花較高的金額買一些看似「養生」的食品來取代原本的不健康食物。營養師蔡宜方在臉書專頁「宜方營養師 健康・輕談」發文表示，有些食品雖然標榜養生，卻不見得真的養生，比如早餐穀片、穀物能量棒、蘇打餅乾、燕麥奶、全麥吐司。

5種偽健康食物一次看

●早餐穀片：穀片本身就是精製後的穀物製成，有些穀片還會添加糖粒包裹、香料、巧克力等口味，並不一定健康。

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●穀物能量棒：專門為需要立即補充能量者而設計，因此含有不少醣類，有些會額外添加糖，較適合健身前中後補充能量用。

●蘇打餅乾：由精製麵粉加鹽、油、糖、小蘇打做成，鈉含量高，且主要營養素為醣類，單獨吃極容易使血糖升高。

●燕麥奶：跟奶是完全不同營養成分的食物，牛奶含有較豐富的蛋白質，燕麥奶則以醣類為主，並不能取代牛奶，喝多還容易影響血糖。

營養師分享，燕麥奶成分以醣類為主，喝多容易影響血糖；示意圖。（圖取自freepik）

●全麥吐司：看似比白吐司健康，實際上它是由精製的麵粉加奶油製成，並不是1個最健康的主食選項，建議還是以未加工的全穀雜糧當主食較佳。

蔡宜方提醒，上述這些「偽健康」食物對很多人來說是「吃得健康」的選項，容易讓人誤會而不小心吃太多，這樣反而會為身體帶來負擔。她呼籲，民眾還是應該學會評估食品中的營養成分，才能挑選出真正健康、養生的食品。

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