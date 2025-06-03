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健康 > 杏林動態

警察節響應公益反詐捐血 中壢警送警察小熊、禮券好禮

2025/06/03 11:34

桃市警局副局長陳武康挽袖捐血。（中壢警分局提供）

桃市警局副局長陳武康挽袖捐血。（中壢警分局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕6月15日警察節將至，桃園市政府警察局中壢警分局慶祝警察節並響應社會公益，今（3）日上午9點30分至下午4點30分，在中壢圖書館（中壢區中美路76號）舉辦「114年警察節捐血活動」，邀請市民朋友一同挽袖捐血，傳遞愛心，守護更多生命。

中壢警分局長林鼎泰表示，本次活動準備豐富贈品，凡捐血250cc即可獲得警察小熊1隻及全聯禮券200元，捐血500c.c.則可獲得警察小熊2隻及全聯禮券400元，全場活動經費由集益環保事業股份有限公司董事長黃兆永熱心贊助，期盼號召更多熱血英雄共襄盛舉。也提醒參與者攜帶身分證件，讓愛心更順利延續。

除了捐血活動，現場並設有「反詐騙宣導攤位」，以寓教於樂的方式提升民眾防詐意識，傳遞識詐、防詐的重要觀念，守護大家的荷包與安全，提醒遇有可疑快打165，保護財產安全。

一早民眾的參與十分熱烈，抽到第一個捐血號碼牌的，是住在青埔地區的郭先生，一大早7點就來排隊，捐了500cc的熱血，林鼎泰頒贈警察小熊和禮券，感謝他的熱情響應，活動僅僅開始5分鐘，號碼牌已抽至99號，現場民眾滿是熱血。

桃園市警察局副局長陳武康也到場挽袖捐血支持，並感謝新竹捐血中心及大溪、楊梅、平鎮、龍潭等分局共同協辦，讓警察節充滿愛與希望。

中壢警分局長林鼎泰（右）頒贈警察小熊和禮券給郭先生，感謝他的熱情響應。（中壢警分局提供）

中壢警分局長林鼎泰（右）頒贈警察小熊和禮券給郭先生，感謝他的熱情響應。（中壢警分局提供）

中壢警分局長林鼎泰（中）感謝集益環保事業股份有限公司董事長黃兆永（左）贊助活動經費。（中壢警分局提供）

中壢警分局長林鼎泰（中）感謝集益環保事業股份有限公司董事長黃兆永（左）贊助活動經費。（中壢警分局提供）

桃市警局副局長陳武康（中）率警察主管挽袖捐血。（中壢警分局提供）

桃市警局副局長陳武康（中）率警察主管挽袖捐血。（中壢警分局提供）

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