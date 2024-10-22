健康網》不是鋅！男性「5最缺營養素」吃這些補回來

營養師表示，男性最缺5大營養素為維生素E、鈣、鎂、膳食纖維和維生素B2。可以多吃蔬果、鮭魚、肉類等食物；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕說到男性必補營養，多數人直覺會想到鋅。不過營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，根據國民營養調查顯示，男生最缺的前5名營養素其實分別是維生素E、鈣、鎂、膳食纖維和維生素B2。可以多吃蔬果、未精緻穀類、鮮乳、肉類等食物改善。

男性最缺的5大營養素

維生素E：幫助抗氧化，減少自由基產生，增進皮膚血球健康。

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●食物來源：酪梨、橄欖油、杏仁、菠菜。

鈣質：與骨骼健康，凝血功能，心臓的正常收縮，神經的感應性有關。

●食物來源：鮮奶、小魚乾、黑芝麻、莧菜。

鎂：維持醣類正常代謝，心臟及神經的正常功能。

●食物來源：腰果、菠菜、香蕉、鮭魚。

膳食纖維：促進腸胃蠕動，幫助糞便排出。

●食物來源：蔬菜、水果、未精緻穀類。

維生素B2：幫助正常代謝，維持皮膚健康。

養「精」蓄銳必備5營養

彭逸珊補充，若要備孕確實可以多吃鋅，以及葉酸、硒、精胺酸和omega-3脂肪酸，幫助精子健康、增加活動力。日常飲食則可多吃深海魚、深綠色蔬菜、南瓜籽或牡蠣，給廣大男性朋友參考。

營養師指出，若要備孕可以多補充鋅，像是食用牡蠣就不錯；圖為示意圖。（圖取自photoAC）



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