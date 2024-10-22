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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》秋季好食材 營養師激推「它」：養顏美容好處多

2024/10/22 07:31

營養師指出，蓮藕不僅瘦身、利尿，還有護心、促進腸道蠕動等效果；甚至含有植化素「兒茶多酚」，所以也能養顏美容；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，蓮藕不僅瘦身、利尿，還有護心、促進腸道蠕動等效果；甚至含有植化素「兒茶多酚」，所以也能養顏美容；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋季正值蓮藕豐收季節，蓮藕營養豐富，對人體有不少健康好處。營養師劉怡里指出，蓮藕不僅膳食纖維豐富，富含維生素C、B群，高鉀也能幫助瘦身、利尿，還有護心、促進腸道蠕動等效果；甚至含有植化素「兒茶多酚」，所以也能養顏美容。

劉怡里於臉書粉專「劉怡里 營養師」發文指出，蓮藕乍看之下屬於蔬菜，其實屬於澱粉類食物，但是營養價值非常高。雖然是優質食物，但仍要適量，食用的時候記得取代正餐白飯。料理上，煮湯、涼拌都美味。

另，買回來的蓮藕如果有土，其實不必將其去除，包裝起來冷藏即可，大概一週左右就要食用完畢。

農糧署表示，蓮藕的口感及食用方法與品種及成熟度有關，爽脆適合涼拌，鬆軟適合煮湯、製作成藕粉。烹飪前可將蓮藕削皮切開，泡水阻隔空氣，或先用沸水汆燙，去除多酚類物質、減少澱粉質，有助避免氧化變黑。

蓮藕的口感及食用方法與品種及成熟度有關，鬆軟蓮藕適合煮湯；示意圖。（圖取自photoAC）

蓮藕的口感及食用方法與品種及成熟度有關，鬆軟蓮藕適合煮湯；示意圖。（圖取自photoAC）

較爽脆的種類適合涼拌；示意圖。（資料照）

較爽脆的種類適合涼拌；示意圖。（資料照）

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