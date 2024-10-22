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健康網》金針花含鐵量是菠菜3倍！掌握2要點免驚吃進毒
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕每年8到10月為金針花季，金黃花海總令人目不暇給。金針花除了觀賞，做料理也優質。鼎妍中醫診所主治醫師林敬哲指出，金針花營養豐富，鐵質含量甚至是菠菜的3倍，適量食用還能安神助眠；但提醒，鮮品金針花含有「秋水仙鹼」，會造成腹瀉，建議使用金針花乾品，或是徹底烹調過比較安全。
林敬哲在臉書粉專「中醫繪客室/林敬哲中醫師」發文說明，金針花別名黃花菜、萱草、忘憂草， 因為它的花蕾形狀像金色的針，所以稱之為金針花。金針花性味甘、涼，在中藥使用上，有清熱利尿、涼血止血的效果，此外，食用適量的金針花，有幫助睡眠、安神的效果。
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林敬哲表示，金針花富含維生素、蛋白質、膳食纖維等多種營養成分，其中以維生素A和鐵質特別突出，它的鐵質含量甚至是菠菜的3倍。
先用水泡1小時 再沸水煮熟
林敬哲提到，金針花的烹調方式很多元，可以煮湯，也有人拿來油炸做天婦羅，若食用新鮮金針花，需要注意徹底烹調。
食藥署進一步說明，食用新鮮金針花之前，先用水浸泡1小時以上，最後用沸水燙熟煮透，使金針內的秋水仙鹼在烹煮和處理過程中受到破壞，這樣就能去除其中的毒素，避免食物中毒。
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