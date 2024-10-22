男嬰天生小腸閉鎖 跨科產後照護4個月返家

新竹1名8個月大小男嬰母胎內就被發現腸扭轉，且疑似併發腸道破裂和胎變性腹膜炎。在新竹台大分院治療後重回媽媽懷抱。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹1名8個月大小男嬰母胎內就被發現腸扭轉，且疑似併發腸道破裂和胎變性腹膜炎，新竹台大分院生醫醫院竹北院區婦產部預期出生後將需緊急手術，會同小兒部、小兒外科、以及新生兒加護病房等共組團隊因應，果然他誕生後被確認有先天性小腸閉鎖問題，依事前擬定的手術治療，最終能全腸道進食，儘管出生就住院4個月，終平安回到母親懷抱。

新竹台大分院小兒部醫師賀紹茹說，這名男寶媽媽懷孕第34週時被發現胎兒出現好發率約3000分之1的胎兒腸扭轉現象，對母體的威脅雖沒什麼，但新生兒很容易會有腹脹、嘔吐、無法進食等問題，需要手術治療。

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生醫醫院竹北院區婦產部醫師許文瑋確診男寶在母胎內腸扭轉，且懷疑合併腸道破裂及胎便性腹膜炎，預期出生後可能需要緊急手術，遂由小兒外科醫師黃元惠先幫媽媽做產前、術前的相關諮詢和建議，小兒部跟新生兒加護病房照護團隊則預先做好產前準備。

8個月前男寶順利出生，經前述醫療團隊觀察約24小時，發現他有明顯腹脹、未解便以及膽汁引流液等，立刻安排緊急手術，術後也確診男寶是先天性小腸閉鎖。

後來又經多次手術緊急減壓、切除閉鎖處，男寶病況逐漸趨穩，後來能全腸道進食，不需依賴營養點滴輔助，體重也慢慢增加，終於在出生約4個月後順利出院回家。

賀紹茹說，先天性小腸閉鎖是胎兒腸道在發育過程中發生異常所致，造成出生後腸道中的空氣、消化液、糞便等無法順利排出，發生原因大部分不明確，目前認為可能跟胎兒在腸道生長時缺血有相關，但也要注意是否有合併染色體異常及其他器官發育問題。

過去這類寶寶總要在出生後因腹脹、嘔吐、無法進食等才會被發現，但隨著產前檢查技術的進步，現在產前超音波如果看到胎兒腸道擴張、腹水、疑似胎便性腹膜炎等徵象，因會跟出生後的先天性小腸閉鎖症相關，便會提早在產前就進行評估、諮詢，並為寶寶擬定治療計畫，讓準爸媽的心頭肉可以早點健康長大。

新竹台大分院小兒部醫師賀紹茹說，面對產前懷疑的胎兒先天性異常狀況，可向婦、兒科團隊諮詢，共同擬定出生和銜接新生兒的照護計畫，準爸媽們不用過於擔心。（新竹臺大分院提供）

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