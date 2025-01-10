高醫攜手越南175軍醫院 共創東南亞首座吞嚥障礙中心

高雄醫學大學董事長陳建志（左）與起南175 軍醫院代表，於東南亞首座「吞嚥障礙管理單位」前，展示掛有高醫標誌的兩院合作Logo。（小港醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學董事長陳建志近日率團至越南胡志明市，出席南越最大軍醫院175 軍醫院舉辦的東南亞首座「吞嚥障礙管理單位」揭牌典禮及國際研討會，並將有高醫標誌的兩院合作Logo掛於院內，展現國際醫療的影響力。

越南175軍醫院「吞嚥障礙管理單位」的成立，源於高醫經營的高雄市立小港醫院無私傳授多年的專業經驗與成功的跨域整合模式。越方特別於8日的揭牌儀式中，安排高醫大董事長陳建志致贈「小港醫院咀嚼吞嚥機能重建中心 LOGO」，並將該LOGO 高掛於「吞嚥障礙管理單位」入口處，象徵175軍醫院對高醫的高度認可與崇高敬意。這也是越南軍醫院首度於院內掛上台灣醫院的標誌，此舉為台灣醫療外交開創嶄新篇章，更彰顯高醫在全球健康議題上的卓越領導力。

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高醫體系與 175 軍醫院的合作始於 2020 年簽署的醫療人才培育備忘錄。小港醫院團隊於 2022 年以敏銳洞察力發現越南正邁向高齡化社會的人口挑戰，前瞻提出設立咀嚼吞嚥中心的建議，並獲越南國防部全力支持。

2023年3月，雙方正式簽署醫事人才培育合約，175 軍醫院於 2023年9月及2024年7月，兩度派遣種子菁英至小港醫院參加為期4周的專業培訓，協助越南建構完整的診療與照護系統，透過專業轉移與培訓，成功提升越南個案的生活品質，顯著降低個案因咀嚼吞嚥引發的健康風險。

陳建志致詞時表示，高雄醫學大學創校 70 年來始終秉持「哪裡有需要，高醫就在那裡」的核心價值，以私立學校的有限資源為偏鄉醫療與國際健康議題付出無數心血，這次跨海合作，正是高醫攜手越南 175軍醫院共同實踐「上醫醫國」願景的重要一步。未來，將持續深耕國際合作，讓高醫走向全世界，讓台灣醫療軟實力遍及全球。

高雄醫學大學董事長陳建志率團至越南，參加175 軍醫院舉辦的東南亞首座「吞嚥障礙管理單位」揭牌典禮及國際研討會。

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