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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》天天1杯含糖飲 醫警糖尿病、心血管病恐上身

2025/07/19 07:28

醫師表示，1杯半糖珍珠奶茶即達到甚至超過WHO建議上限，攝取過多糖不只可能引發高血壓代謝症候群疾病，甚至成了心血管疾病的溫床；圖為情境照。

醫師表示，1杯半糖珍珠奶茶即達到甚至超過WHO建議上限，攝取過多糖不只可能引發高血壓代謝症候群疾病，甚至成了心血管疾病的溫床；圖為情境照。

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人愛喝手搖飲，以為選擇無糖茶再加珍珠，會減少攝入糖分。科博特診所院長劉博仁指出，飲料中Q彈的配料，往往比飲料本身更容易「偷藏糖份」，一般成年人每日的糖攝取量，最好低於50公克，1杯半糖珍珠奶茶即達到甚至超過每日建議上限，攝取過多糖不只可能引發高血壓代謝症候群疾病，甚至成了心血管疾病的溫床。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，在工作現場，有時會請同仁喝杯飲料，這樣的時刻，他會配合大家一起點一杯。只是，他幾乎只選擇無糖的紅茶或綠茶。

根據世界衛生組織（WHO）的建議，1天當中從「添加糖」所攝取的熱量，應低於每日總熱量的10%。若要獲得更好的健康保護，則建議將比例進一步降低至5%。這樣換算下來，一般成年人每日的糖攝取量，應低於50公克，最好控制在25公克以下，這大約相當於5到6顆方糖。

然而，1杯全糖的珍珠奶茶，所含的糖就可能超過60公克，就算是半糖，也大約落在25到30公克之間，等於已經達到甚至超過每日建議的上限。就連1杯常見的百香果綠茶或奶綠，也很可能在40公克上下，輕易讓人在無意中，喝進1天該攝取的全部糖份。

有些人可能選加了珍珠的無糖茶，以為有減到糖份的攝取。劉博仁提醒，Q彈滑順的配料，往往比飲料本身更容易「偷藏糖份」。這是因為珍珠的主要原料是樹薯粉，加工後煮熟再泡入糖水，每50公克的珍珠大約就含有15到25公克的糖；芋圓、地瓜圓這類食材也是以澱粉製成，糖含量甚至更高，有時1份可達30公克。

這些糖分去哪了？劉博仁說明，它們進入血液後，轉換為血糖，再由胰島素調控代謝。長期的高糖飲食，會導致胰島素阻抗、血糖波動異常，進而導向第二型糖尿病。高果糖的攝取還會直接進入肝臟代謝，促進脂肪合成，增加脂肪肝的風險。從一杯飲料開始，每天一點點，數年後就是糖尿病、脂肪肝、甚至心血管疾病的基礎。

劉博仁建議，民眾可以選擇減少糖度，從全糖變成半糖、微糖，再到無糖；選擇減少配料，從雙料變單料，從珍珠、布丁，改成寒天、愛玉。更好的是減少喝飲料頻率，從天天1杯變成每週1杯。讓自己的身體輕鬆一點，讓未來更健康。

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