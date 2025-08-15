癌友想當爸媽有望！衛福部9月起補助生育保存 最高7萬元

衛福部國健署今（15日）宣布，9月1日起試辦「醫療性生育保存補助方案」。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕為協助年輕癌友保留未來當爸媽的機會，衛福部國健署今（15日）宣布，9月1日起試辦「醫療性生育保存補助方案」，最高補助7萬元。18至40歲、具我國國籍且罹患乳癌（第0至第3期）或血液癌（含白血病、淋巴癌、多發性骨髓瘤），經醫師判定後續治療可能影響生育能力者，可申請補助，女性凍卵每次最高7萬元、男性取精最高8千元，每人一生最多2次，首年預估600人受惠。

「這不只是經濟支持，更是向病友傳遞『你有機會為將來築夢』的重要訊息！」癌症希望基金會董事邱秀渝說，當年輕癌友確診時，往往只敢想著「先活下來再說」，生不生孩子已經不敢去想，這次政策雖然只是一筆小額補助，但已是政策上很大的進步，會讓病人覺得自己真的還有機會，也可以安心去規劃未來。

請繼續往下閱讀...

國健署婦幼健康組組長林宇旋說，該方案規劃歷經6場專家會議及討論，目前全國共有35家符合資格的特約人工生殖機構可辦理，患者須先由醫療院所評估並轉介，療程結束後由院所向國健署申請補助。病友應先與醫療團隊討論治療急迫性、生育影響及保存風險，再決定是否進行，並在保存後盡快展開癌症治療。

乳房醫學會理事長陳芳銘表示，乳癌是國內女性發生率最高的癌症，每年約2萬新例、其中2千人未滿40歲，治療後僅約1成能生育。凍卵是最有效的保存方式，成功率可提升至4成，但過去全額自費讓許多人卻步。研究更顯示，乳癌婦女懷孕後復發率降3成、死亡率降4成，政策對存活與生育率都有幫助。

血液及骨髓移植學會理事長葉士芃也指出，高劑量化療常永久損傷精卵細胞，「病人好不容易走到人生第二階段，不該留下遺憾」。血液病學會秘書長黃泰中則說，淋巴癌患者中位年齡僅30歲，兩週內可完成取卵，但病人常因不知情或經濟壓力放棄，「醫生不只要挽回生命，還希望迎接更多生命」。

生育醫學會理事長黃貞瑜補充，許多癌友治療後植入凍胚並成功生產，與一般人無異，補助可讓更多人放心追求生育。生殖醫學會秘書長黃楚珺也說」，國人晚婚加上癌症年輕化，許多患者確診時尚未生育，補助可避免因費用而放棄凍卵，與歐日做法接軌。

婦產科醫學會副秘書長何信頤強調，生育保存必須「快」且「有感」，一次補助7萬元、可申請兩次，是全面的方案。泌尿科醫學會副秘書長曹智惟則呼籲，睪丸癌患者雖未列入首波補助，但治癒率高且造精功能較差，更應在治療前保存精子。

衛福部次長林靜儀指出，癌症年輕化趨勢明顯，許多患者在治療前就面臨生育抉擇，新政策除減輕經濟負擔，也將建立本土生育保存模式，未來視需求擴大至其他疾病。國健署署長沈靜芬表示，試辦計畫預計半年後檢討執行成效，並與醫學會及專家召開會議，視需求研議是否擴大辦理。

「醫療性生育保存補助方案」女性凍卵每次最高7萬元、男性取精最高8千元，每人一生最多2次，首年預估600人受惠。（國健署提供）

國健署9月1日起試辦「醫療性生育保存補助方案」，針對18至40歲、具我國國籍且罹患乳癌或血液癌病友，最高7萬元補助。（國健署提供）

