健康網》哈佛最新研究！ 延緩阿茲海默症關鍵因子在這「鋰」

2025/08/15 12:01

營養師薛曉晶引述哈佛最新研究指出，鋰元素可延緩阿茲海默症的發生，建議日常可攝取燕麥、香蕉等6大原型食材，有助維護腦健康；示意圖。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶引述哈佛最新研究指出，鋰元素可延緩阿茲海默症的發生，建議日常可攝取燕麥、香蕉等6大原型食材,有助維護腦健康；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了預防失智，你是不是各種運動、飲食方式都嘗試，深怕做得不足夠？但其實大腦健康關鍵可能藏在你想不到的細節中。營養師薛曉晶引述哈佛最新研究，指出鋰（Lithium）這種常被聯想到情緒穩定的微量元素，其實也是大腦維持認知功能、延緩阿茲海默症發生的重要守護者。研究團隊發現，在輕度認知障礙（MCI）甚至早期阿茲海默症患者的大腦中，鋰含量顯著下降，而這種缺乏可能是疾病發展的早期關鍵。

缺乏易致β-類澱粉蛋白堆積增

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，根據哈佛大學醫學院與波士頓兒童醫院、芝加哥拉許大學阿茲海默症中心的團隊，在《Nature》於2025年8月6日發表的研究顯示，鋰不只是情緒藥物成分，它在腦部的自然濃度與突觸、髓鞘保護及抗發炎反應都有關。當飲食中鋰攝取不足，或因β-類澱粉蛋白沉積而使鋰被「鎖住」時，大腦就會出現一連串退化訊號，如：β-類澱粉蛋白堆積增加等，也讓阿茲海默症提早找上門。

此外，薛曉晶說，研究團隊進一步在動物實驗中證實，補充鋰草酸鹽（Lithium orotate），能顯著防止病理變化與記憶力下降。這代表維持體內鋰的平衡，可能是未來預防與延緩阿茲海默症的新策略。更重要的是，鋰也可以從日常飲食獲取，雖然濃度不如藥物劑量高，卻能為大腦提供長期、溫和的保護力。

6大含鋰原型食材維護腦健康

至於日常餐桌上，鋰的友好飲食清單內容有哪些？薛曉晶說，依台灣六大類飲食分類，建議飲食攝取以下含鋰量較高原型食材，以維持鋰的穩定供應：

全榖雜糧類：如小麥、燕麥、綠豌豆等。

豆魚蛋肉類：如黃豆、大豆種子、部分地區雞蛋、雞胸、雞腿、豬肉、牛肉等。

乳品類：某些硬質乳酪、法國鮮奶酪。

蔬菜類：如洋蔥、大蒜、四季豆、部分地區番茄等。

水果類：如德國部分地區水果、葡萄、李子、一般香蕉等。

油脂與堅果種子類：如杏仁、花生等。

營養師薛曉晶說，堅果類如花生、杏仁含鋰量雖高，但熱量過高，攝取量低，反而不是好來源，建議搭配麥得飲食，以降低失智風險；示意圖。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶說，堅果類如花生、杏仁含鋰量雖高，但熱量過高，攝取量低，反而不是好來源，建議搭配麥得飲食，以降低失智風險；示意圖。（圖取自freepik）

薛曉晶進一步說明，簡單來說，全榖雜糧類、蔬菜類含量雖偏低，但攝取量較高，是提供鋰來源的較佳食物；而堅果類雖含量偏高，但熱量過高，攝取量低，反而不是良好來源。建議再搭配科學證實對認知退化有保護作用的麥得飲食（MIND Diet），每日均衡攝取足量蔬菜及全榖雜糧類等、充足飲水與運動，早期維持鋰平衡，讓大腦長期處於抗發炎與穩定狀態，或許能為大腦爭取更多時間，進一步降低失智風險。

薛曉晶強調，缺乏鋰不再只是情緒管理的議題，來自哈佛大學的研究也已揭示，它可能是影響認知老化與阿茲海默症發生的關鍵因子。若家族中有阿茲海默症病史，建議或可與專業醫師討論是否需要進一步的鋰補充策略。

