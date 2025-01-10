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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》寒流來慎防猝死！ 醫籲4族群注意：體重輕者入列

2025/01/10 20:27

醫師提醒，寒流是猝死的高峰期，除了三高患者、腎臟病患者、65歲以上長者要注意外，體重太輕者也須留意；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，寒流是猝死的高峰期，除了三高患者、腎臟病患者、65歲以上長者要注意外，體重太輕者也須留意；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕強烈大陸冷氣團襲台，今（10）日各地氣溫低，將持續影響到下週一（13日）。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發影片指出，天氣寒冷是猝死的高峰期，除了三高患者腎臟病患者65歲以上長者要注意外，體重太輕者也須留意，因為這類人脂肪少，對於低溫的抵禦力較差。

寒流容易猝死原因

林軒任表示，氣溫低會使人感到頭痛，這時血管會收縮，血管一收縮，血壓可能就會偏高。假如本來就有血管狹窄問題的人，如高血壓、糖尿病、腎臟病患者，一旦血管收縮，血流減少，無法經過腦袋和心臟，就容易猝死。

林軒任分享1個令人難過的例子，前陣子1名患者胸口悶悶的，有種被石頭壓著的感覺，持續了1-2天才就診。一就診他就發現患者心肌酵素很高，診斷其為急性心肌梗塞，可惜那時已經來不及了，沒辦法緊急做心導管，患者最後不幸離世。

天冷4族群要注意 醫建議做3件事

另外，林軒任特別叮嚀寒流來時要特別注意身體狀況的4大族群：長者、三高患者、體重太輕或太重者，以及腎臟病患者。

●長者：大概是65歲、甚至75歲以上的人，這類族群對氣溫變化比較敏感。

●三高患者：這類族群是動脈硬化跟狹窄的主要族群，尤其天氣變冷時，容易發作。

●體重太輕或太重者：體重極低的人，脂肪層比較少，對於低溫的抵禦力較差。

●腎臟病患者：根據研究統計，氣溫每下降10度，死亡率會上升。

最後，林軒任呼籲民眾，天氣冷最好做到3件事維持身體健康。首先，一定要注意保暖，讓體溫不會隨著外界溫度大起大落；再來，要保持運動，維持血管的彈性；最後，有慢性病的人一定要按時服藥，顧好根本，才能減少動脈硬化的機會。

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