健康網》豆類營養高、好處多！ 醫：減重必吃「這4種」

醫師分享減重適合吃的4種豆類：澱粉豆、蛋白豆、蔬菜豆、油脂豆；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要增肌減脂，也可以吃豆類喔！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發影片分享減重者適合吃的4種豆類：澱粉豆、蛋白豆、蔬菜豆、油脂豆，升糖指數低，有益身體健康。

4豆類減重好幫手 蛋白豆適量

●澱粉豆：紅豆、綠豆、皇帝豆、雪蓮子，雖然是澱粉，但是升糖指數只有30出頭，大約是地瓜的一半。

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●蛋白豆：黃豆、黑豆、毛豆、納豆，雖然是蛋白豆，但其中的油脂熱量仍超過其他蛋白質，適量即可。

●蔬菜豆：菜豆、四季豆、荷蘭豆，可安心攝取。

●油脂豆：可可豆、夏威夷果，富含可可脂、Omega-3脂肪酸，每天吃一點，對心血管很有幫助。

醫師指出，可可豆富含可可脂，每天吃一點有助於心血管健康。；示意圖。（圖取自freepik）

另外，國健署補充，豆製品營養價值高，在蛋白質食物中位列第1（豆魚蛋肉類），共有以下5大好處：

●優質蛋白質：完整含有人體所必需的胺基酸，是優質蛋白質的來源。

●對環境友善：生長週期較肉類短、溫室氣體排放量低於肉類、對環境造成的影響較小。

●低飽和脂肪：主要組成份是不飽和脂肪酸，可以降低心血管疾病的風險。

●含膳食纖維：膳食纖維促進腸胃蠕動，寡糖可供腸道菌利用發酵。

●不含膽固醇：植物性食物不含膽固醇，且結構向似的植物固醇可以減少其他食物中的膽固醇被人體吸收。

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