罹「末期黑色素癌」已買好壽衣 免疫藥物治療讓他10年仍活跳跳

黃姓男子罹患「末期黑色素癌」，體內到處是黑色素癌腫瘤（左圖）；經「免疫檢查點抑制劑治療」治療後，末期黑色素癌腫瘤逐漸消失（右圖）。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕70歲的黃姓男子，10年前被確診為「末期黑色素癌」，癌細胞已廣泛轉移，腫瘤持續潰瘍出血，黃男當時已買好兩套壽衣等待生命終點，但抱著希望參與仍處於臨床研究階段的「免疫檢查點抑制劑」治療，腫瘤竟奇蹟般消失，歷經10年仍存活，因政府已設立「百億癌症新藥基金」，台灣癌症基金會執行長張文震，爭取將免疫藥物納入第一線給付。

台灣癌症基金會執行長、仁愛長庚合作聯盟醫院血液腫瘤科醫師張文震指出，10年前黃男參與的尖端研究，如今已成全球醫界公認的標準第一線治療。政府已設立「百億癌症新藥基金」，仍有相當資源與運用空間，期待健保署能將這類已在全球累積10年臨床實證、且成為國際治療指引第一線的免疫藥物納入第一線給付，挽救癌友生命。

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張文震指出，免疫治療藥費昂貴，許多癌友即使看見希望，卻因經濟門檻無法及早使用。百億癌症新藥基金的設立，正是為了補足新藥納入健保前的時間落差，台癌期待基金能優先用在療效明確、臨床需求迫切且國際已列為標準治療的藥物。

台中榮總腫瘤醫學部主任李冠德也說，黑色素癌是皮膚癌中最惡名昭彰的「癌王」，源自於皮膚的黑色素細胞病變，惡性度極高且極易轉移。目前健保僅把免疫療法列為第二線療法，不符合國際建議的第一線治療，容易延誤治療時機，亟待修正。

張文震進一步說明，過去末期黑色素癌主要依賴化學治療，但黑色素癌對化療極不敏感，反應率通常低於15%，且副作用強烈，患者中位生存期往往不超過一年。「免疫檢查點抑制劑」療法不直接攻擊癌細胞，而是藉由阻斷癌細胞對免疫系統的「欺騙訊號」（如 PD-1/PD-L1通路），重新激活人體自身的T細胞精準消滅惡性腫瘤。

張文震強調，黃男的10年存活並非個案，而是創新治療可能改變癌友生命軌跡的具體見證。台灣癌症基金會期待健保署與相關審議機制加速盤點臨床證據已成熟、國際指引已列為第一線治療且病人需求迫切的藥物，善用百億癌症新藥基金，成為癌友及時可用的救命支持。

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