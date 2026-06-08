健康網》荔枝別空腹吃！ 醫揭錯誤4吃法 恐讓血糖飆升

醫師張家銘表示，享用荔枝時不要空腹大量吃、勿一次吃一大盤、別讓孩子吃到連晚餐都不吃，更別將它當成保健品來吃；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕荔枝香甜多汁，最近適逢產季，是不少人夏天最期待的水果。精準預防醫學會理事長張家銘引述研究指出，荔枝雖然富含多酚、黃酮類、原花青素等植化素，具有抗氧化與抗發炎潛力，但甜度高、糖分吸收快，若吃法不當，反而可能增加身體負擔。他建議民眾，不要空腹大量吃、勿一次吃一大盤、別讓孩子吃到連晚餐都不吃，更別將它當成保健品來吃。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，荔枝裡有多酚、黃酮、原花青素、兒茶素這些植化素。研究發現，荔枝相關多酚在細胞和動物研究中，可能和抗氧化、抗發炎、保護大腦、保護腎臟有關。荔枝特別甜，吃起來又很順口，一不小心就從3顆變10顆，從10顆變1盤。

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張家銘說明，荔枝一次吃太多，血糖短時間往上衝，身體就要趕快分泌胰島素來處理這一波糖分，有些人吃完荔枝，會覺得口乾、喉嚨不舒服、牙齦腫，甚至冒痘痘。如果有糖尿病、胰島素阻抗、脂肪肝、三酸甘油脂偏高，荔枝就要留意攝取量。

民眾究意應如何安心享受荔枝？張家銘建議掌握5個原則。1.荔枝應當作一般水果，而非保健食品，不是吃越多越健康。2.避免空腹大量食用，最好在飯後適量享用，減少血糖劇烈波動。3.糖尿病或代謝異常族群可觀察食用後的血糖變化，適度控制份量。4.孩子吃荔枝後仍要正常吃晚餐，甜水果不能代替正餐。5.體重過輕、剛生病、營養不良或容易低血糖的人，吃荔枝更要節制。

張家銘還提到，過去在印度、孟加拉、越南等荔枝產區，曾經出現兒童急性腦病變症候群。很多孩子的共同背景，是營養不良、白天吃很多荔枝、晚上沒有好好吃飯，隔天清晨出現嘔吐、冒汗、嗜睡、抽搐，嚴重時昏迷。他提醒，空腹、營養不良、大量吃荔枝、晚上沒吃飯，這幾件事加在一起，風險就會明顯上升。同時，也不要吃未熟或半熟荔枝，可能有較高風險。

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