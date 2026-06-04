健康網》腋下不明腫塊 拖半年就醫確診乳癌！醫：不是突然發生

有患者腋下有不明腫塊，卻仍一再拖延；半年後確診乳癌。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕身體有異樣，千萬別拖延。一般外科暨乳房專科醫師魏嫈倫在臉書粉專「Dr.魏嫈倫 l一般外科暨乳房專科」談一個案例，她表示有患者腋下有不明腫塊，卻仍一再拖延；半年後就醫才確診乳癌。

「她不是突然得到乳癌。而是發現異常後，拖了半年才走進診間。」分享一個案例：病患說，身體其實早已給過她無數次提醒。她有發現身體上的腫塊明顯增生、莫名疼痛、長期貧血，這些訊號一再出現，卻被忙碌、忍耐與僥倖心理蓋過。直到半年後就醫，才確診乳癌。

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魏嫈倫表示，很多疾病不是突然發生，而是身體提醒了很多次，我們卻一次次忽略。魏嫈倫說明疾病的前兆：乳房硬塊變大、局部疼痛、乳頭分泌物、皮膚凹陷改變，或合併不明原因貧血、疲倦。「這些徵兆，都值得進一步檢查。早點面對，不代表脆弱。」

魏嫈倫表示，願意檢查，是對自己負責。別讓「應該沒事」拖成「來不及」。不願意面對終將還是要面對！

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