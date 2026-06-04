限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》腋下不明腫塊 拖半年就醫確診乳癌！醫：不是突然發生
〔健康頻道／綜合報導〕身體有異樣，千萬別拖延。一般外科暨乳房專科醫師魏嫈倫在臉書粉專「Dr.魏嫈倫 l一般外科暨乳房專科」談一個案例，她表示有患者腋下有不明腫塊，卻仍一再拖延；半年後就醫才確診乳癌。
「她不是突然得到乳癌。而是發現異常後，拖了半年才走進診間。」分享一個案例：病患說，身體其實早已給過她無數次提醒。她有發現身體上的腫塊明顯增生、莫名疼痛、長期貧血，這些訊號一再出現，卻被忙碌、忍耐與僥倖心理蓋過。直到半年後就醫，才確診乳癌。
請繼續往下閱讀...
魏嫈倫表示，很多疾病不是突然發生，而是身體提醒了很多次，我們卻一次次忽略。魏嫈倫說明疾病的前兆：乳房硬塊變大、局部疼痛、乳頭分泌物、皮膚凹陷改變，或合併不明原因貧血、疲倦。「這些徵兆，都值得進一步檢查。早點面對，不代表脆弱。」
魏嫈倫表示，願意檢查，是對自己負責。別讓「應該沒事」拖成「來不及」。不願意面對終將還是要面對！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞