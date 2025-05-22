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少女跌倒心跳驟停 「低溫療法」救命

2025/05/22 05:30
少女跌倒心跳驟停 「低溫療法」救命

▲黃姓少女因跌倒心臟驟停，經豐原醫院採用治療性低溫療法救回一命。（豐原醫院提供）

記者歐素美／台中報導

少女跌倒心跳驟停 「低溫療法」救命

▲黃姓少女（中）重獲新生，院方人員特別買蛋糕為她慶生。（豐原醫院提供）

台中市1名14歲黃姓少女，日前深夜在床上玩耍時不慎跌落，當場心跳驟停，被送往衛生福利部豐原醫院救治。醫療團隊立即啟動跨科聯手搶救，採用先進的「治療性低溫療法」，少女於5天後奇蹟甦醒，目前已康復出院並恢復正常生活，連醫護人員也直呼「奇蹟」！

這起意外發生在本月8日晚間，少女在自家床上玩耍時不慎跌落，當場失去意識、心跳驟停。家屬撥打119，消防人員透過電話教學進行4分鐘心肺復甦術，隨後由救護人員接手持續CPR及電擊後恢復自發性循環（return of spontaneous circulation,ROSC），少女隨即被送到衛生福利部豐原醫院，昏迷指數3分。

保護腦神經功能 增加康復機率

院方緊急為少女插氣管內管，入住小兒加護病房，小兒科主治醫師黃伃㚬考量少女心臟驟停時間長，可能導致缺氧性腦損傷，醫療團隊迅速啟動「治療性低溫療法（Therapeutic Hypothermia）」，將患者體溫控制在攝氏32-34度，以減少腦部損傷、提高神經功能預後。

經急診科、小兒科、加護病房、心臟科與神經科等跨科團隊聯手合作，歷經5天的低溫治療與密切觀察，少女逐步恢復自主呼吸，最終順利甦醒，且未出現明顯神經後遺症。

小兒科主任馬志豪表示，低溫療法是在國際上被廣泛使用於心跳停止患者的先進治療，這項技術可有效保護腦神經功能，增加患者康復的機率。

小兒心臟科醫師林聖哲提醒兒童及青少年家長，應注意臥室周邊擺設與安全防護。若遇突發昏迷或心跳驟停情況，應立即撥打119，並進行CPR，爭取黃金搶救時間。

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