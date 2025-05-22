健康網》新冠疫情直升 急診醫：快打疫苗

近期新冠疫情直升，不少人感到咳嗽、喉嚨痛。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期新冠疫情直升，不少人感到咳嗽、喉嚨痛，或是提到在搭車時經常聽到有人咳嗽。衛福部疾管署在20日說明，近期新變異株「NB.1.8.1」崛起，就診人次創今年新高；急診科醫師呼籲大眾盡快接種疫苗；同時戴口罩與勤洗手，才能避免感染。

急診科醫師在粉專「急診男爸one」呼籲符合施打疫苗條件者，及早接種疫苗。新冠JN.1疫苗施打對象為：尚未接種過JN.1疫苗，出生滿6個月以上可接種第1劑。若有接種過其他新冠疫苗，需間隔84天才可接種JN.1第一劑。

請繼續往下閱讀...

已經接種過JN.1疫苗第一劑者，若為65歲以上長者，或是免疫不全者，可接種第2劑，與前1劑疫苗需間隔180天。同時提醒，除了疫苗保護之外，還是要多注意個人衛生防護：戴口罩，勤洗手，才可以避免COVID感染。

疾管署表示，過去5週內變異株NB.1.8.1快速崛起，雖重症率、死亡率沒有提高，但NB.1.8.1具有更強的免疫逃脫能力，且去年7月疫情期間，民眾自然感染產生免疫保護力已經逐漸衰退，導致近期國內新冠變異株轉換、疫情快速增溫，上週就診人次創今年新高。

不過最讓人關心的是症狀。外傳症狀出現頭痛、腸胃炎與腹瀉，疾管署副署長羅一鈞則表示，過去不同的變異株也有類似觀察，病毒侵犯腸胃道的情況並不特殊。此外，羅一鈞表示，這波疫情預計6月中下旬達到高峰，當週就診人次估達5.5至6.5萬，近期疫苗打氣也激增5成，上週接種人次以1.7萬人創3個月新高。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法