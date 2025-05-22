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病媒蚊指數升溫 南市仁德等2區陽性率大增、1里高風險

2025/05/22 10:11

高溫多雨正是蚊蟲孳生高原期，台南市監測病媒蚊指數持續上升。（南市衛生局提供）

高溫多雨正是蚊蟲孳生高原期，台南市監測病媒蚊指數持續上升。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕天氣漸熱，時序進入梅雨季節，高溫多雨正是蚊蟲孳生高原期，台南市監測病媒蚊指數持續上升。根據南市登革熱防治中心病媒蚊監測數據顯示，今（2025）年第20週誘卵桶卵粒數平均陽性率為23.12％，以仁德、安南區平均陽性率增加最多，共有44個里別達到社區動員標準，其中仁德區二行里因連續2週平均陽性率60％以上，屬登革熱高風險里。

南市登防中心表示，為提醒市民朋友注意，防疫團隊已立即派員至二行里社區插立孳清旗，籲請民眾落實「巡、倒、清、刷」，清除環境積水容器。

疾管署疫情調查數據顯示，目前本國登革熱無本土病例，但是氣候暖化，國際登革熱疫情升溫，截至5月21日境外移入確診病例已累計64例，感染源國家以印尼為多，其次為菲律賓；其中南市境外移入確診個案累計3例。南市府提醒醫療院所要提高警覺，落實T.O.C.C.（旅遊史、職業、接觸史、群聚史）問診，民眾如有症狀切勿自行服藥，應立即就醫並主動告知旅遊史。

南市登防中心主任尤天厚呼籲，不論是家蚊或斑蚊，最主要的防治方式就是落實「巡、倒、清、刷」，清除積水容器及積水處，讓蚊子無處產卵繁殖，避免孳生孑孓。南市自4月1日起針對查獲孳生源，一律依傳染病防治法處罰鍰3000至1萬5000元，且無改善期。

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