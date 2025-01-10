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健康網》人類間質肺炎病毒現日本 專家憂中國春運加溫疫情

2025/01/10 19:19

日本有醫師注意到，不少感冒的幼童驗出人類間質肺炎病毒。（圖取自freepik）

日本有醫師注意到，不少感冒的幼童驗出人類間質肺炎病毒。（圖取自freepik）

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健康網》「人類間質肺炎病毒」席捲中國 症狀、治療一次看懂

中國人類間質肺炎病毒疫情增溫 疾管署：非主要呼吸道病毒

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國傳出人類間質肺炎病毒（又稱偏肺病毒，hMPV）疫情，不少日本人甚至擔憂新冠疫情又要重演。特別是中國的農曆春節即將到來，90億人大遷徙恐引發擴散。會有這樣的擔憂，正是因為日本也檢驗出少數病例，且多是幼童感染。只是醫師認為日本出現個案是「時間早晚的問題」，大家仍應有基本的感控措施（洗手與戴口罩）

日媒《FNN》引述中國媒體報導，人類間質肺炎病毒主要症狀有發燒、咳嗽、流鼻水等，高齡、幼兒等免疫力低下族群，可能引發肺炎等重症。在中國，人類間質肺炎病毒確診人數僅次於流感。不過印度、馬來西亞等地也逐漸出現病例。

大阪府感染症資訊中心的醫師關雅之說明，日本出現人類間質肺炎病例並不意外，只是早晚的差別。大家應確實洗手，戴上口罩以防感染。

同時報導提到，日本的相關個案變多了。在東京五反田開診所的醫師岸田久美子說明，她注意到有幼童感染間質肺炎病毒，且個案有緩慢增加。若有呼吸道症狀，例如呼吸會喘，應到診所做篩檢。

疾管署日前在記者會上說明，人類間質肺炎病毒是呼吸道感染病毒之一，多數為發燒、流鼻水、喉嚨痛與頭痛等症狀。對於一般民眾威脅不高，並呼籲落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，看情況戴上口罩。

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