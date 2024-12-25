中國「人類間質肺炎病毒」兒童感染激增！醫：現無疫苗、特效藥

中國「人類間質肺炎病毒」HMPV感染病例數量持續攀升，尤其以兒童感染人數激增為主。（圖擷取自微博）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國進入秋冬呼吸道疾病流行期，人類偏肺病毒（Human Metapneumovirus, HMPV ,台灣稱為「人類間質肺炎病毒」）感染病例數量持續攀升，尤其以兒童感染人數激增為主。專家警告，HMPV症狀與流感、新冠肺炎相似，但目前尚無疫苗或特效藥來預防或治療。

綜合媒體報導，HMPV是一種單鏈RNA病毒，可引發急性呼吸道感染。感染者通常出現咳嗽、發燒、鼻塞、呼吸困難等症狀，嚴重者可能進一步發展為細支氣管炎或肺炎。專家指出，嬰幼兒、老年人及免疫力低下者是重症高風險群體。其中，5歲以下兒童感染後發展為肺炎的重症比例約為6%，65歲以上長者則可能出現穩定性下降、乏力及食慾不振等額外表現。

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根據中國疾控中心數據，截至12月中旬，全國北方地區「門急診流感樣病例」中，HMPV感染位列第二位，僅次於流感病毒。在住院的重症急性呼吸道感染病例中，HMPV亦是主要病原之一。兒童群體中，0至4歲及5至14歲的病例數均呈明顯增長趨勢。

上海兒童醫學中心呼吸科副主任袁姝華醫師表示，HMPV的潛伏期一般為3至6天，感染後主要採用對症治療。由於尚無針對該病毒的特異性抗病毒藥物，醫師強調避免自行使用抗病毒或抗菌藥物，應遵循專業醫囑治療。

專家建議民眾採取良好的個人衛生習慣以降低感染風險，包括戴口罩、勤洗手，以及避免接觸感染者。HMPV的主要傳播途徑為飛沫及接觸傳播，因此環境清潔與消毒亦十分重要。

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