婦科手術不留疤 陰道自然孔洞微創手術切除子宮頸癌

屏醫完成屏東第一例陰道自然孔洞微創手術。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕54歲邱小姐遠嫁日本，去年3月在日本確診子宮頸原位癌後，隨即進行接受子宮頸圓錐切除後，並定期接受檢查，於12月再度被診斷出原位癌復發，回台後攜帶日本醫師所開具的轉診單至屏東醫院婦產科求診，醫師評估後，採用經陰道自然孔洞內視鏡子宮切除手術，不但沒有腹部傷口，術後疼痛輕微，而且復原快速，手術隔天即康復出院，成了屏東第一例採用自然孔洞內視鏡切除手術。

屏東醫院婦產科醫師唐逢翔說，經陰道自然孔洞內視鏡手術於2012年在台灣開始發展，是一項由陰道進行的腹腔鏡手術，可應用在子宮切除、卵巢腫瘤切除、特定形態的子宮肌瘤切除，甚至是女性結紮手術，且若上腹部有嚴重沾黏的病人，自然孔不經由腹部傷口進行手術，也被視為另一個安全的手術途徑，由於皮膚的痛覺神經很多，尤其腹部兩側更為敏感，經自然孔洞的內視鏡手術，體表不再被切開，不會造成腹部核心肌群傷口，就能避免這些疼痛，也能夠大大減少出血量、縮短住院天數，且術後不留疤。

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唐逢翔表示，腹腔鏡手術術後在肚臍仍會有一個3公分左右的傷口，最新的自然孔洞手術從女性的天然孔洞來進行內視鏡微創手術，使得腹部不再有傷口，讓術後品質更好；但並非所有的婦科疾病都適用於經陰道自然孔手術，嚴重骨盆腔沾黏、沒有性經驗的女性，可能就不太適合此種手術。

屏東醫院婦產科醫師唐逢翔。（屏東醫院提供）

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