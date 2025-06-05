健康網》小心新冠致命風險？ 醫：喉痛若合併3症速就醫

醫師表示，新冠確診後的喉嚨痛，如果伴隨吞嚥困難、呼吸困難，以及高燒不退3個症狀其中一項，建議就醫檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些民眾確診新冠疫情後，即使感覺喉嚨痛，也不一定會就醫。對此，耳鼻喉科醫師張弘指出，喉嚨痛有時候嚴重時仍會造成窒息，有致命風險。確診後的喉嚨痛，如果合併吞嚥困難、呼吸困難，或是高燒不退等這3個症狀，只要有其中的一項症狀，建議盡早就醫做進一步檢查，確保健康。

新冠疫情升溫，不少民眾被疫情波及。有些民眾心中有疑問，確診以後喉嚨有些痛痛的，這樣也要看醫生嗎？張弘在臉書粉專「張弘 耳鼻喉科醫師」上表示，喉嚨痛有時候會出人命，的確要小心。小的話是扁桃腺發炎，再嚴重一點就是扁桃腺化膿，再進階就是深頸部感染。

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張弘進下步說明，深頸部感染指的就是扁桃腺的細菌感染往脖子擴散，脖子裡面有很多空間都會化膿，脖子是人體很重要的區塊，是呼吸與食物都要經過的地方，一旦脖子感染化膿後，會壓迫呼吸，也會形成吞嚥困難，呼吸道一旦被壓迫，將造成窒息風險，嚴重的話會危害生命。

張弘提醒，如果確診後喉嚨痛伴隨而來的感受是，越來越不能吃，不能呑嚥，甚至連呼吸都不順暢時，建議盡早就醫檢查。

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