自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》小心新冠致命風險？ 醫：喉痛若合併3症速就醫

2025/06/05 15:18

醫師表示，新冠確診後的喉嚨痛，如果伴隨吞嚥困難、呼吸困難，以及高燒不退3個症狀其中一項，建議就醫檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，新冠確診後的喉嚨痛，如果伴隨吞嚥困難、呼吸困難，以及高燒不退3個症狀其中一項，建議就醫檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些民眾確診新冠疫情後，即使感覺喉嚨痛，也不一定會就醫。對此，耳鼻喉科醫師張弘指出，喉嚨痛有時候嚴重時仍會造成窒息，有致命風險。確診後的喉嚨痛，如果合併吞嚥困難、呼吸困難，或是高燒不退等這3個症狀，只要有其中的一項症狀，建議盡早就醫做進一步檢查，確保健康。

新冠疫情升溫，不少民眾被疫情波及。有些民眾心中有疑問，確診以後喉嚨有些痛痛的，這樣也要看醫生嗎？張弘在臉書粉專「張弘 耳鼻喉科醫師」上表示，喉嚨痛有時候會出人命，的確要小心。小的話是扁桃腺發炎，再嚴重一點就是扁桃腺化膿，再進階就是深頸部感染。

張弘進下步說明，深頸部感染指的就是扁桃腺的細菌感染往脖子擴散，脖子裡面有很多空間都會化膿，脖子是人體很重要的區塊，是呼吸與食物都要經過的地方，一旦脖子感染化膿後，會壓迫呼吸，也會形成吞嚥困難，呼吸道一旦被壓迫，將造成窒息風險，嚴重的話會危害生命。

張弘提醒，如果確診後喉嚨痛伴隨而來的感受是，越來越不能吃，不能呑嚥，甚至連呼吸都不順暢時，建議盡早就醫檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中