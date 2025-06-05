篩檢送禮券 6旬婦嘗試「免費5癌篩檢」發現早期乳癌

張姓婦人無意間瞥見醫院牆面的「五癌免費篩檢」，決定「試試看」，結果意外揪出早期乳癌並治癒。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕篩檢癌症，不僅免費，還禮券可拿！64歲的張女士3年前在衛福部彰化醫院骨科看診，無意間瞥見醫院牆面的「五癌免費篩檢」，每篩一癌就有100元禮券可拿，心中閃過一念，決定「試試看」，結果意外揪出早期乳癌並治癒。今天她以感恩的心回到醫院擔任志工，用親身經歷鼓勵更多人篩檢，傳遞善念。

衛福部彰化醫院長曾孔彥指出，政府為鼓勵民眾癌症篩檢，提早發現治療，提供免費五癌篩檢（乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌）的認識，期望讓更多人關心自身健康。彰縣衛生局副局長蕭惠玲說，符合癌篩資格的彰化縣民，每完成1項即可領取100元禮券，做越多領越多，最多可領600元，呼籲大家一起來癌篩。

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張女注意到這張海報，決定做癌症篩檢，她說，她在確診前沒有任何症狀，也從未想過會罹患癌症，「真的就是一個念頭，走向預防保健櫃台問問看，沒想到救了自己一命。」如今的她選擇成為醫院志工，在各個角落協助更多就醫民眾，也積極推廣癌症篩檢，盼望更多人能像她一樣，早期發現，把握治療契機。

彰化醫院放射腫瘤科主任吳俊玠分享張麗華的案例，當時她經乳房攝影發現其左乳有異常鈣化點，進一步接受乳房超音波與切片檢查後，確診為1公分大的原位癌，屬於乳癌第0期。張女士接受乳房保留手術、放射線及荷爾蒙治療，3年來定期追蹤，未見復發跡象，顯示早期篩檢的關鍵價值。

吳俊玠表示，根據國民健康署統計，乳癌20年來高居台灣女性癌症發生率第一位，且有年輕化趨勢。乳癌5年存活率與發現時期密切相關，第0期存活率達97.7％，第1期95.7％、第2期89.1％、第3期72.3％，而第4期僅剩25.7％。因此，定期檢查、及早發現，能大幅提高治癒率與生活品質，並有機會進行乳房保留手術，對患者情緒支持與自信有正向幫助。

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